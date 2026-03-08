Woodstock-Legende Country Joe McDonald gestorben

Trauer um Country Joe McDonald. Der legendäre Sänger, Songwriter und Mitgründer der Psychedelic-Folk-Rock-Band Country Joe and the Fish ist am Samstagabend gestorben. Das berichtete das US-Portal „TMZ“.
McDonald wurde als Joseph Allen McDonald geboren und entwickelte sich in den 1960er-Jahren zu einer der prägendsten Stimmen der amerikanischen Protestbewegung. Mit seiner Band Country Joe and the Fish gehörte er zu den zentralen Figuren der psychedelischen Musikszene in San Francisco, die während der politisch aufgeladenen Rock-Ära der 60er Jahre internationale Aufmerksamkeit erlangte.
Anti-Vietnam-Hymne
International berühmt wurde McDonald mit dem Anti-Vietnamkriegs-Song „I‑Feel‑Like‑I’m‑Fixin’‑to‑Die Rag“, der zu einer Hymne der Friedensbewegung wurde. Der satirische Song kritisierte scharf den Vietnamkrieg und spiegelte die wachsende Ablehnung des Konflikts unter jungen Amerikanern wider.
Legendärer Woodstock-Auftritt
Einen festen Platz in der Musikgeschichte sicherte sich McDonald mit seinem Auftritt beim legendären Woodstock im Jahr 1969. Dort performte er den Song vor Hunderttausenden Zuschauern.
Der spontane und energiegeladene Auftritt gilt bis heute als einer der ikonischsten Momente des Festivals und als Symbol der Gegenkultur-Bewegung der späten 1960er-Jahre.
