Woodstock-Legende Country Joe McDonald gestorben

McDonald wurde als Joseph Allen McDonald geboren und entwickelte sich in den 1960er-Jahren zu einer der prägendsten Stimmen der amerikanischen Protestbewegung. Mit seiner Band Country Joe and the Fish gehörte er zu den zentralen Figuren der psychedelischen Musikszene in San Francisco, die während der politisch aufgeladenen Rock-Ära der 60er Jahre internationale Aufmerksamkeit erlangte.