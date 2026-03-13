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With a dream free kick

ÖFB star Stöger leads Gladbach to victory

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13.03.2026 04:00
Right in the middle of the Gladbach celebration: ÖFB star Kevin Stöger
Right in the middle of the Gladbach celebration: ÖFB star Kevin Stöger(Bild: APA-Images / dpa / Marius Becker)
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Von krone Sport

A dream goal by Kevin Stöger secured a home victory for Borussia Mönchengladbach in the relegation battle against direct rival FC St. Pauli!

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Following Stöger’s spectacular free-kick goal (37th minute), Franck Honorat (62nd minute) scored five minutes after coming on as a substitute to seal the 2-0 final score on Friday evening. For Stöger, it was his first goal of the season in his 200th appearance in the German Bundesliga.

Unstoppable free kick 
The 32-year-old curled the ball into the top corner from about 25 meters, leaving St. Pauli goalkeeper Nikola Vasilj with no chance. It was the first time in five years that the “Foals” had scored a direct free-kick goal.

With this victory, Gladbach extended their lead over St. Pauli, who sit in 16th place in the relegation zone, back to four points. David Nemeth was on the bench for the visitors from Hamburg.

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