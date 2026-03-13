Opposition zerpflückt Sparplan der Landeskoalition

Das ist Politik des letzten Jahrhunderts!“ Aus der Zeit gefallen sieht Helga Krismer den Kurs der Landeskoalition. „Diese Landesregierung klebt am Asphalt, hat kein Gespür für die Notwendigkeiten unserer Zeit“, fällt die Klubobfrau der Grünen im Landtag ein hartes Urteil. ÖVP und FPÖ haben das Sparziel für die kommenden Jahre von 300 auf 380 Millionen Euro in die Höhe geschraubt. Den Grünen fehlen in dem Plan jedoch Antworten auf „die dringlichsten Fragen“ – wie NÖ unabhängig von fossiler Energie werden soll, oder wie man Natur und Klima schützen wolle.