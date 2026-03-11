Champions League
Revenge for Club World Cup successful! PSG beats Chelsea
Revenge is sweet. Paris Saint-Germain beat Chelsea FC 5-2 in the first leg of the Champions League round of 16. The French side thus avenged their defeat in last summer's Club World Cup final.
Chelsea managed to equalize twice in the rematch of the Club World Cup final, which the Londoners had won 3-0 in the US in the summer. In the end, however, PSG emerged as the clear winner. Bradley Barcola hammered the ball under the crossbar after a header from Joao Neves (10th minute). In addition, after Malo Gusto had made it 1-1 (28th minute), world footballer Ousmane Dembele scored for Paris after a spectacular solo run (40th minute).
's mistakeEnzo Fernandez equalized again (57'), before a mistakeby Chelsea goalkeeperFilip Jörgensen sealed the defeat. Barcola stole the ball from the Dane as he came out of his goal, and Vitinha lobbed it into the net with a delicate chip (74').
Kvaratskhelia decides the game in the final stages
PSG, who had struggled to beat league rivals AS Monaco in the intermediate round, were not done yet. Khvicha Kvaratskhelia added a brace to put his side in an excellent position ahead of next Tuesday's second leg. The Georgian first scored with a strike from the edge of the penalty area (86') and then finally after a cross from Achraf Hakimi (94').
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.