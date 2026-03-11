Revenge for Club World Cup successful! PSG beats Chelsea

Chelsea managed to equalize twice in the rematch of the Club World Cup final, which the Londoners had won 3-0 in the US in the summer. In the end, however, PSG emerged as the clear winner. Bradley Barcola hammered the ball under the crossbar after a header from Joao Neves (10th minute). In addition, after Malo Gusto had made it 1-1 (28th minute), world footballer Ousmane Dembele scored for Paris after a spectacular solo run (40th minute).