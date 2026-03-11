SPÖ bringt mehrere Klagen wegen Fake-Homepage ein

Top-Anwältin für ÖVP-Mann

„Mittlerweile wurde der Urheber der Website ausgeforscht. Es handelt sich um einen ÖVP-Gemeinderat aus dem Wienerwald“, erklärt SPÖ-Geschäftsführer Wolfgang Zwander. Man habe Anzeige wegen des Verdachts der Täuschung erstattet sowie Klagen nach dem Urheberrecht und wegen Kreditschädigung eingebracht. Bemerkenswert sei, dass der ÖVP-Mandatar selbst Schulungen zum Thema Internetbetrug abgehalten habe und dass er von einer Top-Anwältin, die sogar als Justizministerin auf einem ÖVP-Ticket im Gespräch gewesen sei, vertreten werde, sagt Zwander – und er wirft die Frage auf: „Wie kann sich ein kleiner Gemeinderat das leisten?“