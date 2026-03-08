Ganz normaler Wahnsinn: ATV-Mütter zeigen alles

Sie sind schrill, laut und stehen gerne im Rampenlicht. Sie bewältigen den täglichen Spagat zwischen Familie, Karriere und Selbstverwirklichung und punkten mit einer guten Portion Humor und viel Persönlichkeit: Lugners „Kolibri“ Bahati, Kartenleserin Carmen, Dirndl-Diva Vanessa oder auch Teenie-Mama Kerstin zogen bereits in früheren ATV-Produktionen wie „Forsthaus Rampensau“, „Bauer sucht Frau“ oder „Teenager werden Mütter“ die Blicke auf sich.