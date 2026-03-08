Ganz normaler Wahnsinn: ATV-Mütter zeigen alles

ATV lässt es wieder krachen: In der neuen Sendung „Mütter in lustiger Fernseh-Show“ (Montag, 21.20 Uhr) zeigen einige Reality-Promis viel Haut und wollen damit einen Quotenhit landen.
Sie sind schrill, laut und stehen gerne im Rampenlicht. Sie bewältigen den täglichen Spagat zwischen Familie, Karriere und Selbstverwirklichung und punkten mit einer guten Portion Humor und viel Persönlichkeit: Lugners „Kolibri“ Bahati, Kartenleserin Carmen, Dirndl-Diva Vanessa oder auch Teenie-Mama Kerstin zogen bereits in früheren ATV-Produktionen wie „Forsthaus Rampensau“, „Bauer sucht Frau“ oder „Teenager werden Mütter“ die Blicke auf sich.
Ab Montag zeigen sie in der schlicht „Mütter in lustiger Fernseh-Show!“ betitelten neuen Doku-Soap, wie ihr ganz normaler Alltag aussieht. Zum Staffelstart lässt Bahati im Internet die Hüllen fallen und möchte mit dieser revolutionären Businessstrategie ihr Einkommen aufpeppen. Indes plant Kerstin ihre Traumhochzeit mit ihrem Scott.
