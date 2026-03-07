Conny Hütter misses victory by one (!) hundredth of a second

The Downhill World Cup is tight ahead of the final race of the season. Pirovano now leads by 28 points ahead of Germany's Emma Aicher, who finished only twelfth on Saturday, 85 ahead of her compatriot Kira Weidle-Winkelmann (fifth on the day) and 92 ahead of Hütter. The injured American Lindsey Vonn lost her lead and is now third.