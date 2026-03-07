Pirovano back on top
Conny Hütter misses victory by one (!) hundredth of a second
She was just one hundredth of a second away from victory! But Conny Hütter can still be proud. The Styrian raced to second place in the second women's downhill in Val di Fassa on Saturday – just behind Italian Laura Pirovano, who secured a double victory. Swiss athlete Corinne Suter finished in third place (+0.05).
Four athletes, including Hütter, now still have a chance to win the downhill crystal globe in the last race of the season.
"It was really good, and then Lollo came back. But that's sport, that's racing, that's fun. I'm happy for her because she's just such a good skier," said Hütter in an ORF TV interview. She finished fifth on Friday. Ariane Rädler was the second-best Austrian, finishing sixth again (+0.86).
Ortlieb crashed
Nina Ortlieb crashed out but was uninjured. "Nothing happened, unfortunately it was another careless mistake, which hurts," said the Vorarlberg native.
The Downhill World Cup is tight ahead of the final race of the season. Pirovano now leads by 28 points ahead of Germany's Emma Aicher, who finished only twelfth on Saturday, 85 ahead of her compatriot Kira Weidle-Winkelmann (fifth on the day) and 92 ahead of Hütter. The injured American Lindsey Vonn lost her lead and is now third.
The result:
In the overall World Cup standings, American Mikaela Shiffrin still has a 117-point lead over Aicher.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.