Sieben starke, kluge und kämpferische Stimmen

Heute muss es Frau sein: Einmal im Jahr finden nur weibliche Autorinnen bei „Bücher aktuell“ Platz. Und Barbara Blaha bietet mit „Funkenschwestern“ und ihrer glühenden Brandrede für den Feminismus, gegen Patriarchat und Stutenbissigkeit den perfekten Einstieg. Leidenschaftlich beschäftigt sich die Autorin mit den deprimierenden Ist-Zuständen: Frauen bekommen nach wie vor weniger Geld als sie verdienen, auch, weil man ihnen weniger zutraut und sie letztlich weniger Zeit haben, weil sie en passant ja auch Haushalt, Kinder, soziale Aufgaben erledigen müssen.