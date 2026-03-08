Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bücher von Frauen

Sieben starke, kluge und kämpferische Stimmen

Kärnten
08.03.2026 12:00
Am Weltfrauentag stellen wir Bücher von und für Frauen vor.
Am Weltfrauentag stellen wir Bücher von und für Frauen vor.(Bild: Cliff - stock.adobe.com)
(Bild: Getty Images/Malte Mueller)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Selbsterkenntnis und Spannendes aus rein weiblicher Feder – wir präsentieren zum Weltfrauentag Bücher, die von und für Frauen geschrieben wurden. Sieben starke, kluge und kämpferische Stimmen sind dabei.

0 Kommentare

Heute muss es Frau sein: Einmal im Jahr finden nur weibliche Autorinnen bei „Bücher aktuell“ Platz. Und Barbara Blaha bietet mit „Funkenschwestern“ und ihrer glühenden Brandrede für den Feminismus, gegen Patriarchat und Stutenbissigkeit den perfekten Einstieg. Leidenschaftlich beschäftigt sich die Autorin mit den deprimierenden Ist-Zuständen: Frauen bekommen nach wie vor weniger Geld als sie verdienen, auch, weil man ihnen weniger zutraut und sie letztlich weniger Zeit haben, weil sie en passant ja auch Haushalt, Kinder, soziale Aufgaben erledigen müssen.

Funkenschwestern, Molden
Funkenschwestern, Molden(Bild: Molden Verlag)

Wie schaut nun Blahas Lösung aus? Es liest sich simpel: Frauen müssen gemeinsam füreinander einstehen. Und: Männer und Frauen sind gleich an Wert. Jeder soll mitgestalten. „Denn eine Welt jenseits des kapitalistischen Patriarchats misst Wohlstand nicht an Wirtschaftswachstum oder steigenden Unternehmensgewinnen, sondern am gelingenden Leben aller.“

Alt genug für flache Schuhe

Ildiko von Kürthy zu lesen ist wie ein gemütlicher Tratsch mit einer lieb gewordenen Freundin. Seit Jahren zählt sie zu den wichtigsten Stimmen moderner Frauenliteratur – und ist nun „Alt genug“ (Ullstein), um sich offen wie nie mit Problemen, Ängsten und Älterwerden zu beschäftigen. Dass sie es trotzdem noch mit Heidi Klum aufnimmt, sorgt für Stimmung.

Alt genug, Ullstein
Alt genug, Ullstein(Bild: Cover Verlag)
Scheitern als Neubeginn

„Lieber echt kaputt als perfekt am Arsch“ (Ueberreuter), befindet Birgit Jankovic-Steiner, die nach einem Zusammenbruch in sieben Schritten ihr Leben wieder auf die Reihe bringen konnte – und als Psychologin nun anderen dazu Tipps gibt, Selbsttest inklusive: Vom Hohlraum der inneren Leere über das Herzvakuum geht es mit Notfallkoffer zur Heimkehr.

Lieber echt kaputt als perfekt am Arsch, Ueberreuter
Lieber echt kaputt als perfekt am Arsch, Ueberreuter(Bild: Cover Verlag)
Weibliche Qualitäten

Was sind eigentlich typisch weibliche Qualitäten? Und wieso zählen dann Eigenschaften wie Fürsorge, Intuition, soziale und empathische Bildungs- und Bindungskompetenz im Arbeitsleben nichts? Veronika Fischer schaut sich das in „Female Working“ (Kremayr & Scheriau) auf kluge Weise an – am besten einmal dem männlichen Chef auf den Tisch legen!

Female Working, Kremayr & Scheriau
Female Working, Kremayr & Scheriau(Bild: Verlag Kremayr &amp; Scheriau)
Selbst gebackene Ideologien

Eine Schürze zum Geburtstag, perfekt geschminkt am Herd für die Familie kochen und sich als traditionelle Ehefrau auf Social Media inszenieren: Ein Frauenbild wie aus den 50ern! Barbara Haas hinterfragt in „Bullshit mit Blümchenkleid“ (Ueberreuter), was hinter diesen neuen Tradwives steckt – nämlich fundamentalistische Religion und eine ebensolche Politik.

Bullshit mit Blümchenkleid, Ueberreuter
Bullshit mit Blümchenkleid, Ueberreuter(Bild: Cover Verlag)
Prost, Salute, Gin-Gin

Ein Glaserl Prosecco hier, einmal zum Anstoßen zum Frauentag da: nicht mit Verena Titze. Denn nach Burnout und Alkoholabhängigkeit lässt sie in „Gin Boom“ (Uebereuter) Helena zu Wort kommen – die trinkt, um in ihrer Agentur zu funktionieren. Sucht ist in ihrer Welt nichts Verwerfliches, sondern Normalität – und das könnte für manche Leserinnen ein Warnsignal sein.

Gin Boom, Uebereuter
Gin Boom, Uebereuter(Bild: Cover Verlag)
Frauen können Thriller

„Wie weit gehst du für dein Zuhause?“, fragt Marisa Kashino in „Tödliches Angebot“ (Ullstein), einem neuen Psychothriller der Extraklasse, in dem Margo endlich die perfekte Immobilie findet – denn nur mit einem neuen Haus für ihre Familie kann sie ihr Leben in den Griff bekommen. Nichts und niemand sollte da im Weg stehen. Fesselnde Lektüre!

Tödliches Angebot, Ullstein
Tödliches Angebot, Ullstein(Bild: Cover Verlag)

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
08.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.056 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
282.479 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.856 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2735 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2193 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1418 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Kärnten
Helikopter-Einsatz
Paragleiter (57) stürzte 15 Meter in die Tiefe
Billard
Jasmin Ouschan verteidigt ihren 8-Ball-EM-Titel!
Bücher von Frauen
Sieben starke, kluge und kämpferische Stimmen
Landwirtschaft
Warum die weibliche Hand am Bauernhof wichtig ist
Krone Plus Logo
Boss präsentierte Plan
So viel Geld würde Mailand der ICE-Liga bringen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf