„Hilfsengel“ aus Tirol bringt Ärmsten Hoffnung

Ende März wird Frizzey gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch erneut nach Nepal reisen, um die beiden Projekte persönlich voranzutreiben. Und er wird in den Slums vor Ort immer wieder zur Gitarre greifen, für die Menschen singen sowie Liebe, Wertschätzung und ein tiefes humanitäres Bewusstsein vermitteln. Bereits im Mai sollen sichtbare Ergebnisse präsentiert werden. „In einer Welt, die von Konflikten, Gier und Spaltung geprägt scheint, wollen wir zeigen, was möglich wäre, wenn Teilen und Mitgefühl selbstverständlich würden“, sagt der „Hilfsengel“ aus Tirol.