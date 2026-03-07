Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schulprojekte geplant

„Hilfsengel“ aus Tirol bringt Ärmsten Hoffnung

Tirol
07.03.2026 17:00
Mehr als 30 Studenten leisten ehrenamtlich medizinische Versorgung – vor allem für Frauen und ...
Mehr als 30 Studenten leisten ehrenamtlich medizinische Versorgung – vor allem für Frauen und Kinder, die sich sonst keinen Arzt leisten können.(Bild: Frizzey Light)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Frizzey Greifs Herz schlägt für Nepal. Seit mittlerweile zehn Jahren sammelt sein Verein „Frizzey Light“ Spenden für die Ärmsten der Armen. Mehr als 4000 Menschen erhielten allein durch die diesjährige Helptour direkte Unterstützung. Nun sind zwei Schulprojekte geplant. 

0 Kommentare

Mit Herz, Engagement und unerschütterlichem Glauben an das Gute hat der Tiroler Visionär Frizzey Greif erneut Großes bewirkt: Seine im Dezember 2025 gestartete Helptour in Nepal konnte jetzt erfolgreich abgeschlossen werden.

Trotz logistischer Herausforderungen, unwegsamer Gebiete und persönlicher Belastungen gelang es dem engagierten Team, mehr als 4000 hilfsbedürftige Menschen direkt vor Ort zu versorgen – mit Lebensmitteln, medizinischer Hilfe und dringend benötigten Alltagsgütern.

Luxmi Gautam (links), die rechte Hand von Frizzey Greif in Nepal.
Luxmi Gautam (links), die rechte Hand von Frizzey Greif in Nepal.(Bild: Frizzey Light)

Starkes Netzwerk machte Hilfe für die Armen möglich
„Die Aktion wurde durch ein starkes Netzwerk aus Spenderinnen und Spendern, Kunstauktionen, Geburtstagsinitiativen, Sponsoren, Partnern und Weihnachtsspenden getragen. Besonders hervorzuheben ist das Team in Nepal rund um Luxmi und Jagadish, unterstützt von vielen freiwilligen Studentinnen und Studenten, die unermüdlich im Einsatz standen“, lobt der Vereinsgründer von Frizzey Light das Engagement.

Mit Tuk Tuks und Lkw erreicht das Team abgelegene Dörfer.
Mit Tuk Tuks und Lkw erreicht das Team abgelegene Dörfer.(Bild: Frizzey Light)

Zwei Schulprojekte als nachhaltiges Zeichen
Die tägliche Koordination erfolgte dabei von Prutz aus – und gleichzeitig bereitete Greif die nächsten Projekte vor. Der Verein plant zwei neue Schulprojekte für Kinder aus Familien tiefster Armut, denen der Zugang zu Bildung bislang leider vollkommen verwehrt blieb.

Lesen Sie auch:
Elisabeth Cerwenka im Dorf in Ghana, umringt von Kindern.
20 Jahre Engagement
Tirolerin hilft in Ghana: „Traurig bis beglückend“
24.09.2025
Hilfe für Nepal
Neue Kraft und frischer Wind im Kampf gegen Armut
23.03.2025

Ende März wird Frizzey gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch erneut nach Nepal reisen, um die beiden Projekte persönlich voranzutreiben. Und er wird in den Slums vor Ort immer wieder zur Gitarre greifen, für die Menschen singen sowie Liebe, Wertschätzung und ein tiefes humanitäres Bewusstsein vermitteln. Bereits im Mai sollen sichtbare Ergebnisse präsentiert werden. „In einer Welt, die von Konflikten, Gier und Spaltung geprägt scheint, wollen wir zeigen, was möglich wäre, wenn Teilen und Mitgefühl selbstverständlich würden“, sagt der „Hilfsengel“ aus Tirol.

Wenn auch Sie helfen wollen: Konto – Frizzey Light, Raiffeisenbank Oberland-Reutte, IBAN: AT62 3699 0000 0672 8224. Mehr Infos: www.frizzey-light.org

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
287.130 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.128 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
250.116 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2216 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1964 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Kommt nun US-Bodeneinsatz? ++ Tanker angegriffen
1630 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf