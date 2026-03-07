„Hilfsengel“ aus Tirol bringt Ärmsten Hoffnung

Frizzey Greifs Herz schlägt für Nepal. Seit mittlerweile zehn Jahren sammelt sein Verein „Frizzey Light“ Spenden für die Ärmsten der Armen. Mehr als 4000 Menschen erhielten allein durch die diesjährige Helptour direkte Unterstützung. Nun sind zwei Schulprojekte geplant.
Mit Herz, Engagement und unerschütterlichem Glauben an das Gute hat der Tiroler Visionär Frizzey Greif erneut Großes bewirkt: Seine im Dezember 2025 gestartete Helptour in Nepal konnte jetzt erfolgreich abgeschlossen werden.
Trotz logistischer Herausforderungen, unwegsamer Gebiete und persönlicher Belastungen gelang es dem engagierten Team, mehr als 4000 hilfsbedürftige Menschen direkt vor Ort zu versorgen – mit Lebensmitteln, medizinischer Hilfe und dringend benötigten Alltagsgütern.
Starkes Netzwerk machte Hilfe für die Armen möglich
„Die Aktion wurde durch ein starkes Netzwerk aus Spenderinnen und Spendern, Kunstauktionen, Geburtstagsinitiativen, Sponsoren, Partnern und Weihnachtsspenden getragen. Besonders hervorzuheben ist das Team in Nepal rund um Luxmi und Jagadish, unterstützt von vielen freiwilligen Studentinnen und Studenten, die unermüdlich im Einsatz standen“, lobt der Vereinsgründer von Frizzey Light das Engagement.
Zwei Schulprojekte als nachhaltiges Zeichen
Die tägliche Koordination erfolgte dabei von Prutz aus – und gleichzeitig bereitete Greif die nächsten Projekte vor. Der Verein plant zwei neue Schulprojekte für Kinder aus Familien tiefster Armut, denen der Zugang zu Bildung bislang leider vollkommen verwehrt blieb.
Ende März wird Frizzey gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch erneut nach Nepal reisen, um die beiden Projekte persönlich voranzutreiben. Und er wird in den Slums vor Ort immer wieder zur Gitarre greifen, für die Menschen singen sowie Liebe, Wertschätzung und ein tiefes humanitäres Bewusstsein vermitteln. Bereits im Mai sollen sichtbare Ergebnisse präsentiert werden. „In einer Welt, die von Konflikten, Gier und Spaltung geprägt scheint, wollen wir zeigen, was möglich wäre, wenn Teilen und Mitgefühl selbstverständlich würden“, sagt der „Hilfsengel“ aus Tirol.
Wenn auch Sie helfen wollen: Konto – Frizzey Light, Raiffeisenbank Oberland-Reutte, IBAN: AT62 3699 0000 0672 8224. Mehr Infos: www.frizzey-light.org
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.