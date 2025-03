Neue Kraft und frischer Wind im Kampf gegen Armut

Mit Stolz blickte der Verein mit rund 400 Mitgliedern unlängst bei der Jahreshauptversammlung in Prutz auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dabei ließ man nicht nur die beeindruckenden Erfolge in Nepal noch einmal Revue passieren, sondern konnte auch einen neuen Spendenrekord vermelden. „Nach Abschluss der Buchhaltung wurde festgestellt, dass die Benefizveranstaltung 2024 in Ladis statt der ursprünglich berichteten 60.000 Euro tatsächlich 87.000 Euro eingebracht hat“, freut sich Greif.