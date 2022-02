Trotz langer Wartelisten: „Covid-Spital“ sperrt zu

Als es mit der Versorgung von Corona-Patienten in steirischen Spitälern eng wurde, nahm man das frühere Krankenhaus in Hörgas im Norden von Graz wieder in Betrieb. Das war im November 2020. „Das Haus ist top ausgestattet“, schwärmte damals Leiter Florian Iberer. Der frühere Professor an der Grazer Medizin-Universität und Leiter der Transplantationschirurgie am LKH Graz hatte aus gegebenem Anlass seinen Ruhestand kurzerhand unterbrochen.