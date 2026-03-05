Iranerin: „Bevölkerung muss endlich gehört werden“

Nach dem Tod des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei spitzt sich die Lage im Iran weiter zu. Die im Exil lebende Iran-Aktivistin Aramesh Goorani spricht von Chaos, Gewalt und großer Unsicherheit im Land. Sie berichtet von zahlreichen Opfern und schweren Menschenrechtsverletzungen durch das Regime. Die tatsächliche Zahl der Toten sei vermutlich deutlich höher als offiziell bekannt. Viele Menschen im Iran hofften nun auf einen politischen Wandel, gleichzeitig wachse die Angst vor weiterer Eskalation und Instabilität.