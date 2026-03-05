Iranerin: „Bevölkerung muss endlich gehört werden“

Nach dem Tod des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei spitzt sich die Lage im Iran weiter zu. Die im Exil lebende Iran-Aktivistin Aramesh Goorani spricht von Chaos, Gewalt und großer Unsicherheit im Land. Sie berichtet von zahlreichen Opfern und schweren Menschenrechtsverletzungen durch das Regime. Die tatsächliche Zahl der Toten sei vermutlich deutlich höher als offiziell bekannt. Viele Menschen im Iran hofften nun auf einen politischen Wandel, gleichzeitig wachse die Angst vor weiterer Eskalation und Instabilität.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.