3-0 ultimately not enough
Barca one goal short of a miracle, Atletico celebrates
FC Barcelona almost pulled off a sensation, but at the end of the evening it was the players of Atletico Madrid who were celebrating their place in the Copa del Rey final. After losing 4-0 in the first leg, the Catalans' 3-0 win in Tuesday's second leg was not enough.
FC Barcelona narrowly missed out on a sensational comeback in the Spanish soccer cup. The Catalans won Tuesday's semifinal second leg at Camp Nou against Atletico Madrid 3-0, but were eliminated after losing 4-0 in the first match. Atletico will face Real Sociedad or Athletic Bilbao in the final.
Goals from Marc Bernal (29th, 72nd) and Raphinha (45th+5/penalty) were not enough for the defending champions, who failed to score a fourth goal despite constant pressure.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.