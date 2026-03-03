Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3-0 ultimately not enough

Barca one goal short of a miracle, Atletico celebrates

Nachrichten
03.03.2026 16:15
Jubilation for the Madrid team, frustration for the Catalans.
Jubilation for the Madrid team, frustration for the Catalans.(Bild: AP/Joan Monfort)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

FC Barcelona almost pulled off a sensation, but at the end of the evening it was the players of Atletico Madrid who were celebrating their place in the Copa del Rey final. After losing 4-0 in the first leg, the Catalans' 3-0 win in Tuesday's second leg was not enough.

0 Kommentare

FC Barcelona narrowly missed out on a sensational comeback in the Spanish soccer cup. The Catalans won Tuesday's semifinal second leg at Camp Nou against Atletico Madrid 3-0, but were eliminated after losing 4-0 in the first match. Atletico will face Real Sociedad or Athletic Bilbao in the final.

Marc Bernal scored twice.
Marc Bernal scored twice.(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

Goals from Marc Bernal (29th, 72nd) and Raphinha (45th+5/penalty) were not enough for the defending champions, who failed to score a fourth goal despite constant pressure.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
03.03.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf