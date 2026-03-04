10 Jahre nach Hoffnungsreise: Exporte am Nullpunkt

Als vor genau zehn Jahren, Anfang Februar 2016, eine steirische Wirtschaftsdelegation in den Iran reiste, war die Hoffnung nach dem Abschluss des Atomabkommens im Jahr davor groß: auf eine Öffnung des Landes und auch auf gute Geschäfte. Doch zwei Jahre später war die Tür ins Land der Mullahs schon wieder geschlossen. US-Präsident Donald Trump kündigte in seiner ersten Amtszeit den Atom-Deal auf, neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran traten in Kraft und zerstörten das zarte Pflänzchen der Annäherung.