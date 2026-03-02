Vorteilswelt
500. Gemeinde

In den „Ortsgärten“ erblüht die Natur immer mehr

Niederösterreich
02.03.2026 13:00
In den heimischen Gemeinden blüht derzeit die Natur auf.
In den heimischen Gemeinden blüht derzeit die Natur auf.(Bild: Hannes Mösslacher)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Andreas Leisser
Von Mark Perry und Andreas Leisser

Ein Ökomeilenstein kann im Weinviertel gefeiert werden! Denn Jedenspeigen ist 500. Natur-im-Garten-Gemeinde.

Keinerlei Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Komplettverzicht Torf, stattdessen aber naturnahe Gestaltung, Förderung der Artenvielfalt und bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen – genau zu diesen Richtlinien hat sich der Ort im Bezirk Gänserndorf per Gemeinderatsbeschluss verpflichtet.

Zitat Icon

Wir holen uns gerne die Natur in unseren Ort. Es war eine bewusste Entscheidung für gesunde Lebensräume und mehr Lebensqualität

Alfred Kridlo, Bürgermeister

„Wir sind nun die 500. Gemeinde der großen blau-gelben Natur-im -Garten-Familie. Unsere Entscheidung war eine bewusste: für gesunde Lebensräume, für mehr Lebensqualität und für eine klimafitte Zukunft“, frohlocken Bürgermeister Alfred Kridlo und sein Vize Christian Pfarr, die für ihre ökologische Weitsicht jetzt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die entsprechende Plakette überreicht bekamen.

Die Zahl spricht für sich: Von 573 niederösterreichischen Städten und Gemeinden sind im gerade erblühenden weiten Land ein halbes Tausend offiziell „Natur im Garten“-Partnerkommunen.

Niederösterreich
02.03.2026 13:00
Niederösterreich

