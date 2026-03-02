In den „Ortsgärten“ erblüht die Natur immer mehr

„Wir sind nun die 500. Gemeinde der großen blau-gelben Natur-im -Garten-Familie. Unsere Entscheidung war eine bewusste: für gesunde Lebensräume, für mehr Lebensqualität und für eine klimafitte Zukunft“, frohlocken Bürgermeister Alfred Kridlo und sein Vize Christian Pfarr, die für ihre ökologische Weitsicht jetzt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die entsprechende Plakette überreicht bekamen.