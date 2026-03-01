34-Jähriger stirbt nach Sturz in Futtermischer

Nach einem Sturz bei Arbeiten auf einem Bauernhof in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich kam für einen 34-Jährigen jede Hilfe zu spät: Der Mann soll Heu durch eine Luke in einen Futtermischwagen geworfen haben – er stürzte in die Maschine.
Es war gepresstes Heu, das der 34-Jährige am Samstagabend durch eine Luke vom Heuboden in einen darunter stehenden Mischwagen geworfen haben soll, um die Fütterung der Tiere vorzubereiten. Dabei dürfte er unachtsam gewesen und in die Verarbeitungsmaschine gestürzt ein.
Feuerwehr musste Mann aus dem Mischwagen bergen
Einsatzkräfte der Feuerwehr führten die Bergung durch. Erst danach konnte der Notarzt zu dem 34-Jährigen. Der Mediziner konnte ihm jedoch nicht mehr helfen und nur noch den Tod des Mannes feststellen.
