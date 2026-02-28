Mann entdeckte plötzlich gestohlenen Krananhänger

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Baden in Niederösterreich traute seinen Augen nicht, als er bei deiner beruflichen Fahrt in einem Garten jenen Krananhänger zufällig entdeckte, der ihm Ende 2022 gestohlen worden war. Er verständigte die Polizei und erhielt sein Hab und Gut wieder.
Es war ein kurzer Blick in einen fremden Garten beim Vorbeifahren, als ein Mann aus Baden aufschreckte: Sein 13.000 Euro teurer Anhänger stand in einem Garten in Breitenfurt im Bezirk Mödling.
Das Blatt wendete sich im Nu
Sofort verständigte er die Polizei, die sich des Falles annahm. Der vermeintliche 20-jährige (neu)Besitzer und dessen 23-jähriger Freund beteuerten zunächst, das Gerät über eine Onlineplattform gekauft zu haben.
Bei den Einvernahmen hielt diese Falschaussage nicht lange stand: Die beiden jungen Männer gestanden den Diebstahl, der Krananhänger ist wieder bei seinem ursprünglichen Besitzer. Die Diebe wurden bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.
