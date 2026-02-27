Vorteilswelt
Mit Lkw kollidiert

Motorradlenker (38) bei Unfall verletzt

Chronik
27.02.2026 19:35
Der Motorradlenker musste ins Spital gebracht werden
Der Motorradlenker musste ins Spital gebracht werden
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Unfall ereignete sich Freitagnachmittag im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

0 Kommentare

Am Freitag gegen 14 Uhr war ein 50-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf einer Gemeindestraße in Krieglach (Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug nach links und kurzfristig auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade ein Motorradfahrer. Der Lkw kollidierte mit dem entgegenkommenden 38-jährigen Motorradlenker.

Dieser kam zu Sturz und erlitt dabei eine Fraktur am Unterarm. Nach der Erstversorgung wurde der 38-Jährige in das LKH Leoben eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Keiner der beiden Lenker war alkoholisiert.

Chronik
27.02.2026 19:35
Steiermark
