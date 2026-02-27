Motorradlenker (38) bei Unfall verletzt

Finne nach Sturz in Garmisch außer Lebensgefahr
Erste Diagnose ist da
Der Unfall ereignete sich Freitagnachmittag im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.
Am Freitag gegen 14 Uhr war ein 50-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf einer Gemeindestraße in Krieglach (Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug nach links und kurzfristig auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade ein Motorradfahrer. Der Lkw kollidierte mit dem entgegenkommenden 38-jährigen Motorradlenker.
Dieser kam zu Sturz und erlitt dabei eine Fraktur am Unterarm. Nach der Erstversorgung wurde der 38-Jährige in das LKH Leoben eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Keiner der beiden Lenker war alkoholisiert.
