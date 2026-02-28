Erschöpfte Wanderinnen aus Bergnot gerettet

Zwei Belgierinnen gerieten am Samstag im steirischen Hochschwabgebiet in Bergnot. Die Frauen hatten offenbar die winterlichen Verhältnisse unterschätzt. Sie verloren die Orientierung und mussten völlig erschöpft aus ihrer misslichen Lage gerettet werden.
Gegen Samstagmittag brachen zwei Frauen von Tragöß-Oberort aus zu einer Wanderung in Richtung Sonnschienalm auf. Durch die Schneelage war der markierte Wanderweg nur teilweise sichtbar.
Auf rund 1440 Meter Seehöhe verloren die Belgierinnen dann laut Polizei die Orientierung und kamen nicht mehr weiter. Sie setzten einen Notruf ab und wurden mittels GPS geortet.
Um keine Zeit zu verlieren, suchte die Alpinpolizei mit einem Hubschrauber nach den Wanderinnen. Sie wurden erschöpft und durchnässt, aber unverletzt gefunden und zu einer Schutzhütte geflogen. Von dort aus wurden die Frauen von der Bergrettung ins Tal gebracht.
