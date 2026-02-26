Forstarbeiter (31) von Baum getroffen und verletzt

LIVE: Böser Lawal-Patzer bringt Genk in Rückstand!
Dramatische Szenen Donnerstagvormittag bei Forstarbeiten in Innsbruck! Ein 31-jähriger Rumäne erlitt schwere Verletzungen, als ein Baum unkontrolliert ins Rutschen geriet und ihn am Bein traf.
Kurz nach 10 Uhr war der Mann im Bereich Achselwaldweg unterhalb des Achselkopfes mit einer Baumbergung beschäftigt, als plötzlich ein knapp 15 Meter langer Baum abrutschte. Der Baum traf den Arbeiter am rechten Bein.
In Innsbrucker Klinik geflogen
Die alarmierte Rettung war schnell vor Ort: Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.
