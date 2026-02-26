Vorteilswelt
Unfall in Innsbruck

Forstarbeiter (31) von Baum getroffen und verletzt

Tirol
26.02.2026 20:44
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen Donnerstagvormittag bei Forstarbeiten in Innsbruck! Ein 31-jähriger Rumäne erlitt schwere Verletzungen, als ein Baum unkontrolliert ins Rutschen geriet und ihn am Bein traf.

0 Kommentare

Kurz nach 10 Uhr war der Mann im Bereich Achselwaldweg unterhalb des Achselkopfes mit einer Baumbergung beschäftigt, als plötzlich ein knapp 15 Meter langer Baum abrutschte. Der Baum traf den Arbeiter am rechten Bein.

In Innsbrucker Klinik geflogen
Die alarmierte Rettung war schnell vor Ort: Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Tirol
26.02.2026 20:44
Tirol

