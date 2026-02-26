Paragleiter stürzte nach Ausweichmanöver ab

Schwere Rippenbrüche erlitten

Ein weiterer Gleitschirmpilot, der die Szene beobachtete, wurde Zeuge des Unfalls und alarmierte unverzüglich die Rettungskräfte. Kurz darauf rückte der Rettungshubschrauber an, dessen Crew den Verunfallten mittels Tau barg. Der 70‑Jährige erlitt schwere Rippenverletzungen und wurde umgehend in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.