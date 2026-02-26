Paragleiter stürzte nach Ausweichmanöver ab

Dramatische Szenen am Donnerstagvormittag in den Tiroler Bergen: Ein 70‑jähriger Gleitschirmpilot stürzte nach einem Ausweichmanöver im Bereich des Skigebiets Schlick 2000 ab. Der Einheimische musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.
Gegen 11.35 Uhr startete am Donnerstag der Pensionist vom Startplatz am Kreuzjoch in Fulpmes mit seinem Flug. Rund 30 Minuten nach dem Start flog der 70‑Jährige talauswärts entlang eines Berghangs, als es zur gefährlichen Situation kam.
Schirm klappte zusammen
„Beim Versuch, einem entgegenkommenden Gleitschirm auszuweichen, leitete der Mann eine Ausweichbewegung nach rechts ein“, heißt es seitens der Polizei. Dabei klappte sein Schirm plötzlich zusammen, und er stürzte aus noch unbekannter Höhe in ein Latschenfeld ab.
Schwere Rippenbrüche erlitten
Ein weiterer Gleitschirmpilot, der die Szene beobachtete, wurde Zeuge des Unfalls und alarmierte unverzüglich die Rettungskräfte. Kurz darauf rückte der Rettungshubschrauber an, dessen Crew den Verunfallten mittels Tau barg. Der 70‑Jährige erlitt schwere Rippenverletzungen und wurde umgehend in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.
