Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutliches Plus

Winter-Touristen fahren auf die Steiermark ab

Steiermark
26.02.2026 09:07
In der Region Schladming-Dachstein hat man bei den Nächtigungen die Millionen-Grenze ...
In der Region Schladming-Dachstein hat man bei den Nächtigungen die Millionen-Grenze überschritten.(Bild: Steiermark Tourismus / ikarus.cc)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Steiermark zieht zur Halbzeit der laufenden Wintersaison positive Zwischenbilanz. Von November bis inklusive Jänner wurden laut Hochrechnung der Landesstatistik insgesamt 963.600 Ankünfte und 2.985.500 Nächtigungen registriert. Das entspricht einem Zuwachs von 5,4 Prozent bei den Ankünften und einem Plus von 3,9 Prozent bei den Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

0 Kommentare

Als wichtigster internationaler Markt nach Nächtigungen bleibt Deutschland mit 571.900 Nächtigungen (+5,2 Prozent) und 140.200 Ankünften (+8,6 Prozent). Besonders dynamisch entwickelte sich Bayern mit 169.400 Nächtigungen (+26,9 Prozent) und 49.900 Ankünften (+19,2 Prozent). Zuwächse gab es auch aus Tschechien (+8,3 Prozent Nächtigungen), der Slowakei (+10,5 Prozent), Polen (+18,7 Prozent) sowie Italien und den Niederlanden. Ungarn verzeichnete bei 202.500 Nächtigungen ein Minus von 1,2 Prozent.

Im Regionsranking liegt die Region Schladming-Dachstein mit 1.033.747 Nächtigungen an erster Stelle. Das entspricht einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es folgen die Region Graz mit 451.922 Nächtigungen (+1,1 Prozent) und das Thermen- & Vulkanland mit 437.512 Nächtigungen (-1,3 Prozent).

Der Inlandsmarkt zeigt sich zur Winterhalbzeit stabil mit einem Anstieg von 2,4 Prozent bei den Nächtigungen. „Noch kräftigere Impulse kamen aus dem Ausland mit einem Plus von 8,3 Prozent bei den Gästeankünften. Dies bestätigt erfreulicherweise die Internationalisierungsmaßnahmen im steirischen Tourismus“, kommentiert Landeshauptmann Mario Kunasek die jüngste Bilanz.

Lesen Sie auch:
Die frühlingshaften Temperaturen luden nicht nur in Graz für einen Besuch im Gastgarten ein.
Es gilt Warnstufe 3
Der Lenz ist da! Aber Lawinengefahr bleibt hoch
26.02.2026

Wachstumsmotor im internationalen Bereich bleibt Deutschland mit einem Plus von 8,6 Prozent bei den Ankünften und einem Plus von 5,2 Prozent bei den Nächtigungen. „Besonders dynamisch entwickelte sich dabei Bayern mit knapp 36.000 zusätzlichen Nächtigungen“, sagt Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag. Weitere Zuwächse kamen aus Tschechien, Polen, den Niederlanden, der Slowakei und Italien.

Gesäuse verzeichnet starkes Minus
Schaut man in die steirischen Regionen, dürfen sich beispielsweise Murau (+7,1 Prozent), Murtal (+8,1 Prozent), das Ausseerland-Salzkammergut (+2,3 Prozent) und die Hochsteiermark (+3,2 Prozent) über Zuwächse freuen. Rückgänge gab es im Thermen- & Vulkanland (-1,3 Prozent), in der Oststeiermark (-1,4 Prozent), in der Südsteiermark (-3,8 Prozent) sowie im Gesäuse (-15,7 Prozent).

Die längste Aufenthaltsdauer wurde in den Erlebnisregionen Murau mit durchschnittlich 4,0 Nächten sowie im Murtal und in Schladming-Dachstein mit jeweils 3,7 Nächten verzeichnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.02.2026 09:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.015 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
142.904 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
138.869 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2637 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
834 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf