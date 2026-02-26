Vorteilswelt
Wirbel um Chancenbonus

Bei Bildung wird „Extrawurst“ für Wien gebraten

Niederösterreich
26.02.2026 11:00
Der sogenannte „Chancenbonus“ für Schulen ist ein solcher wohl nur für Wien.
Der sogenannte „Chancenbonus“ für Schulen ist ein solcher wohl nur für Wien.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp Daniel Scharinger)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

400 Schulstandorte werden jetzt vom Ministerium extra gefördert, 227 davon in der Bundeshauptstadt. Für Niederösterreich als größtes Bundesland gibt es den „Chancenbonus“ nur für 27 Schulen.

Die Bezeichnung klingt ja geradezu wie Hohn für die Bundesländer: Im Rahmen des neuen „Chancenbonus“ stellt das Bildungsministerium jetzt viele Millionen bereit, mit denen 800 zusätzliche Fachkräfte für 400 Schulen finanziert werden sollen.

Ein echter Bonus ist das aber vor allem für Wien. Denn dort sollen 134 Volksschulen und 93 Mittelschulen in den Genuss dieser Förderung kommen.

Der Bildungsminister ist für ganz Österreich verantwortlich – nicht nur für Wien!

René Lobner, Bildungssprecher ÖVP Niederösterreich

Weniger als die Hälfte
Alle anderen Bundesländer zusammen müssen sich also mit weniger als der Hälfe der insgesamt geförderten Standorte zufriedengeben. Niederösterreich als größtes Bundesland soll gerade einmal für 27 Schulen – 16 Volks- und 11 Mittelschulen – mit einem „Chancenbonus“ bedacht werden.

René Lobner, Bildungssprecher der ÖVP im niederösterreichischen Landtag, betont dazu: „Eine faire Verteilung sieht anders aus!“

