Bei Bildung wird „Extrawurst“ für Wien gebraten

400 Schulstandorte werden jetzt vom Ministerium extra gefördert, 227 davon in der Bundeshauptstadt. Für Niederösterreich als größtes Bundesland gibt es den „Chancenbonus“ nur für 27 Schulen.
Die Bezeichnung klingt ja geradezu wie Hohn für die Bundesländer: Im Rahmen des neuen „Chancenbonus“ stellt das Bildungsministerium jetzt viele Millionen bereit, mit denen 800 zusätzliche Fachkräfte für 400 Schulen finanziert werden sollen.
Ein echter Bonus ist das aber vor allem für Wien. Denn dort sollen 134 Volksschulen und 93 Mittelschulen in den Genuss dieser Förderung kommen.
Der Bildungsminister ist für ganz Österreich verantwortlich – nicht nur für Wien!
René Lobner, Bildungssprecher ÖVP Niederösterreich
Bild: zvG
Weniger als die Hälfte
Alle anderen Bundesländer zusammen müssen sich also mit weniger als der Hälfe der insgesamt geförderten Standorte zufriedengeben. Niederösterreich als größtes Bundesland soll gerade einmal für 27 Schulen – 16 Volks- und 11 Mittelschulen – mit einem „Chancenbonus“ bedacht werden.
René Lobner, Bildungssprecher der ÖVP im niederösterreichischen Landtag, betont dazu: „Eine faire Verteilung sieht anders aus!“
