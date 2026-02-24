„Scheinheilige ÖVP“ bringt FPÖ auf die Palme

Die „Politposse“ um die organisatorische Trennung der zwei Finanzämter Landeck und Reutte treibt dem Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger „die Zornesröte ins Gesicht“, wie die Tiroler FPÖ am Dienstag in einer Aussendung festhielt.

Denn nun versuche die Tiroler ÖVP-Nationalrätin Margreth Falkner mit einer parlamentarischen Anfrage an den roten Finanzminister Markus Marterbauer, „die Bevölkerung zu veräppeln“.

„Regierung bereits jetzt überfordert“

Die „Inszenierung der Politposse“ im Bereich der Finanzverwaltung sei für ihn „der klare Beweis dafür, dass die schwarz-rot-pinke Einheitsregierung bereits jetzt absolut überfordert ist. Österreich wird von einer Operettenregierung regiert, die der Bevölkerung nicht mehr länger zumutbar ist.“