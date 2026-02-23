Dealer bunkerte 3,5 Kilo Hasch in einem Gutshof

Nach einem Drogen-Fund in Ober-Grafendorf im Bezirk St. Pölten geraten immer mehr Süchtige ins Visier der Ermittler.
Massiv explodiert war der Stromverbrauch in einem Gutshof! Doch erst mit der Verhaftung eines 41-Jährigen war klar, warum! Denn der bisher unbescholtene Mann hatte in den angemieteten Räumen im Pielachtal – von der Außenwelt wegen der perfekten Tarnung nie und nimmer zu erkennen – eine höchst moderne Hanfplantage eingerichtet. Samt Wärmelampen und blattgenauer Bewässerung.
Goldrichtiger Hinweis
Kein Wunder also, dass die liebevoll gepflegten Cannabispflanzen prächtig gediehen. Es waren die erfolgreichen Suchtgiftfahnder des Polizeipostens Ober-Grafendorf, die letztlich nach einem Hinweis den richtigen Riecher für die süßlich-berauschende Flora hatten. Wie berichtet, setzten sie unter Hinzuziehung von Spezialkräften und vierbeinigen Schnüfflern nach einem goldrichtigen Hinweis zur Razzia an.
35.000 Euro Wert
Und diese war aus Sicht der Einsatzkräfte ein voller Erfolg. Denn insgesamt 149 – in voller Blüte stehende – Gewächse konnten, wie auch verkaufsbereit vakuumiert-abgepacktes Hasch – beim für den Verdächtigen völlig überraschenden Zugriff sichergestellt werden. Mittlerweile wird von 3,5 Kilo Suchtgift mit einem Marktwert von etwa 35.000 Euro ausgegangen. Ins Visier der Kriminalisten gerieten und geraten – durch die nunmehrige Ausweitung des Falles – auch Dutzende Kunden und mehrere Zwischenhändler. Der Hasch-Gärtner schmort in U-Haft.
