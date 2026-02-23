Dealer bunkerte 3,5 Kilo Hasch in einem Gutshof

35.000 Euro Wert

Und diese war aus Sicht der Einsatzkräfte ein voller Erfolg. Denn insgesamt 149 – in voller Blüte stehende – Gewächse konnten, wie auch verkaufsbereit vakuumiert-abgepacktes Hasch – beim für den Verdächtigen völlig überraschenden Zugriff sichergestellt werden. Mittlerweile wird von 3,5 Kilo Suchtgift mit einem Marktwert von etwa 35.000 Euro ausgegangen. Ins Visier der Kriminalisten gerieten und geraten – durch die nunmehrige Ausweitung des Falles – auch Dutzende Kunden und mehrere Zwischenhändler. Der Hasch-Gärtner schmort in U-Haft.