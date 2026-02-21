Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder auf Schiene

Stainzer Flascherlzug: Bahn frei am 2. März

Steiermark
21.02.2026 05:00
Das Höllerhansllied darf nicht fehlen: Am Samstag, 2. Mai, dampft die Lokalbahn wieder los.
Das Höllerhansllied darf nicht fehlen: Am Samstag, 2. Mai, dampft die Lokalbahn wieder los.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Ein lokaler Verein erarbeitete ein Konzept für den Fortbetrieb des beliebten Flascherlzuges, der Ende des Jahres eingestellt wurde. Künftig wird es nur noch zwei Fahrten pro Woche geben, Start ist im Frühjahr.

0 Kommentare

Der Stainzer Flascherlzug ist wieder auf Schiene! Nach Monaten des zähen Ringens um den Fortbestand der weststeirischen Touristenattraktion gibt es nun nach „Krone“-Informationen einen konkreten Zeitplan, wann die Schmalspurbahn, die Ende des Jahres ihren Betrieb einstellen musste, wieder zwischen Stainz und Preding verkehrt.

„Wir starten am 2. Mai“, gibt Franz Zettl, Obmann des Vereins Freunde der Stainzerbahn, grünes Licht. Künftig wird am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr angeheizt – zwei (teure) Betriebstage fallen damit weg. Bis dato hatte es auch mittwochs und freitags Fahrten gegeben.

Zitat Icon

Wir haben den Zug um einen Euro an den Verein verpachtet und sind sehr froh, dass er weitergeführt wird. Er ist ja unser Aushänge- schild.

Bürgermeister Karl Bohnstingl

„Wir basteln gerade an einer neuen Homepage, aber Buchungen sind unter www.flascherlzug.at für das heurige Jahr bereits möglich“, sagt Zettl, der mit seinem Kollegen und Betriebsleiter Helmut Poglitsch in den vergangenen Wochen ein neues Finanzierungs-Konzept erarbeitet hat. Schon jetzt gebe es zahlreiche Anfragen, „das Echo ist sehr positiv“.

Wie berichtet, verpachtet die Gemeinde als Eigentümerin die Bahn um einen Euro an den Verein. Der Betrieb soll durch Ticketerlöse finanziert werden, dazu gibt es noch eine Förderung vom Land und gut 20.000 Euro aus der Stainzer Ortskassa.

Lesen Sie auch:
Der beliebte Flascherlzug.
Gemeinderat stimmte ab
Für Stainzerbahn ist der Zug noch nicht abgefahren
16.10.2025
Flascherlzug vor Aus
Bürgermeister bedauert: „Ewig schade um den Zug“
01.10.2025

Außerdem wurde die kostenintensive Generalsanierung verschoben, nur die wichtigsten, der Sicherheit der Passagiere dienenden Instandhaltungsarbeiten werden durchgeführt. „So gelingt es uns, den Flascherlzug zu erhalten“, sagt der Stainzer Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) zur „Krone“. „Wir haben hinter den Kulissen gemeinsam mit Herrn Zettl und Herrn Poglitsch versucht, unser Aushängeschild zu bewahren. Unseren bunten Zug kennt man ja sogar in Wien.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.977 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
231.833 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.416 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf