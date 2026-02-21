Stainzer Flascherlzug: Bahn frei am 2. März

Außerdem wurde die kostenintensive Generalsanierung verschoben, nur die wichtigsten, der Sicherheit der Passagiere dienenden Instandhaltungsarbeiten werden durchgeführt. „So gelingt es uns, den Flascherlzug zu erhalten“, sagt der Stainzer Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) zur „Krone“. „Wir haben hinter den Kulissen gemeinsam mit Herrn Zettl und Herrn Poglitsch versucht, unser Aushängeschild zu bewahren. Unseren bunten Zug kennt man ja sogar in Wien.“