Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flascherlzug vor Aus

Bürgermeister bedauert: „Ewig schade um den Zug“

Steiermark
01.10.2025 18:30
Ausgedampft? Am 16. Oktober droht dem Zug das Aus.
Ausgedampft? Am 16. Oktober droht dem Zug das Aus.(Bild: Radspieler Jürgen)

Am 16. Oktober könnte der Stainzer Gemeinderat das Aus für die 133 Jahre alte Touristenattraktion besiegeln. Für einen Weiterbetrieb fehlen rund 1,3 Millionen Euro. Lokführer sammelt nun Unterschriften, die an Landeshauptmann Kunasek übergeben werden sollen.

0 Kommentare

Der Stainzer Flascherlzug, der schon 133 Jahre auf dem Buckel hat, hat seinen Namen vom berühmten Wunderdoktor Höllerhansl. Zu ihm reisten Patienten aus aller Herren Länder per Bahn an – mit Fläschchen im Gepäck, in denen sie ihren Urin gesammelt hatten. Johann Reinbacher verstand sein Handwerk darauf, aus der Harnschau Krankheiten zu diagnostizieren und danach Kräutertees zu verschreiben. Die Kranken, so besagt es die Legende, wurden danach prompt gesund. Ob der Höllerhansl auch den Flascherlzug retten könnte?

Zweifelhaft – denn gegen die massive Finanzmisere scheint kein Kraut gewachsen. Wie berichtet, droht der Schmalspurbahn mit ihren bunten Personenwaggons und der schwarzen Dampflok das Aus. Für den Weiterbetrieb der beliebten Touristenattraktion fehlen Geld, Personal und Ersatzteile.

Zitat Icon

Ich kann noch nicht sagen, wie die ÖVP Stainz am 16. Oktober abstimmen wird, wir haben erst Fraktions- sitzung. Klar ist, dass wir die Kosten nicht mehr stemmen können – und man von den diversen Tourismus- verbänden auch kein Geld erwarten kann. 

Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP)

Bild: Schwaiger Gerald

Online-Petition für den Erhalt
„Für die nächsten fünf Jahre benötigen wir 1,3 Millionen Euro zusätzlich für die Erhaltung“, rechnet Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) vor. „Das zu stemmen ist unmöglich.“ Man müsse in Schulen, Kindergärten, Krabbelstuben investieren, zudem habe man erst heuer das neue Schwimmbad eröffnet. Am 16. Oktober könnte der Stainzer Gemeinderat das endgültige Aus für den Flascherlzug besiegeln. „Ewig schade“ findet das der Bürgermeister.

Lesen Sie auch:
Der Stainzer Flascherlzug
1,3 Mio. Euro nötig
Geld fehlt: Stainzer Flascherlzug droht das Aus
23.07.2025

Doch auch viele Stainzer trauern um ihr Wahrzeichen. Vor allem Lokführer Helmut Poglitsch, der seit 38 Jahren den Zug auf Kurs (von Stainz nach Preding und retour) hält. Der Grazer will den Kampf noch nicht verloren geben, hat eine Online-Petition für den Erhalt gestartet und sammelt eifrig Unterschriften, die Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) übergeben werden sollen: „Denn der Flascherlzug ist ein Kulturerbe und wirtschaftlich bedeutend für unsere Region!“

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
253.018 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
209.424 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.978 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1700 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1326 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf