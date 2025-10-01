Bürgermeister bedauert: „Ewig schade um den Zug“

Am 16. Oktober könnte der Stainzer Gemeinderat das Aus für die 133 Jahre alte Touristenattraktion besiegeln. Für einen Weiterbetrieb fehlen rund 1,3 Millionen Euro. Lokführer sammelt nun Unterschriften, die an Landeshauptmann Kunasek übergeben werden sollen.
Der Stainzer Flascherlzug, der schon 133 Jahre auf dem Buckel hat, hat seinen Namen vom berühmten Wunderdoktor Höllerhansl. Zu ihm reisten Patienten aus aller Herren Länder per Bahn an – mit Fläschchen im Gepäck, in denen sie ihren Urin gesammelt hatten. Johann Reinbacher verstand sein Handwerk darauf, aus der Harnschau Krankheiten zu diagnostizieren und danach Kräutertees zu verschreiben. Die Kranken, so besagt es die Legende, wurden danach prompt gesund. Ob der Höllerhansl auch den Flascherlzug retten könnte?
Zweifelhaft – denn gegen die massive Finanzmisere scheint kein Kraut gewachsen. Wie berichtet, droht der Schmalspurbahn mit ihren bunten Personenwaggons und der schwarzen Dampflok das Aus. Für den Weiterbetrieb der beliebten Touristenattraktion fehlen Geld, Personal und Ersatzteile.
Ich kann noch nicht sagen, wie die ÖVP Stainz am 16. Oktober abstimmen wird, wir haben erst Fraktions- sitzung. Klar ist, dass wir die Kosten nicht mehr stemmen können – und man von den diversen Tourismus- verbänden auch kein Geld erwarten kann.
Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP)
Online-Petition für den Erhalt
„Für die nächsten fünf Jahre benötigen wir 1,3 Millionen Euro zusätzlich für die Erhaltung“, rechnet Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) vor. „Das zu stemmen ist unmöglich.“ Man müsse in Schulen, Kindergärten, Krabbelstuben investieren, zudem habe man erst heuer das neue Schwimmbad eröffnet. Am 16. Oktober könnte der Stainzer Gemeinderat das endgültige Aus für den Flascherlzug besiegeln. „Ewig schade“ findet das der Bürgermeister.
Doch auch viele Stainzer trauern um ihr Wahrzeichen. Vor allem Lokführer Helmut Poglitsch, der seit 38 Jahren den Zug auf Kurs (von Stainz nach Preding und retour) hält. Der Grazer will den Kampf noch nicht verloren geben, hat eine Online-Petition für den Erhalt gestartet und sammelt eifrig Unterschriften, die Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) übergeben werden sollen: „Denn der Flascherlzug ist ein Kulturerbe und wirtschaftlich bedeutend für unsere Region!“
