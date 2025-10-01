Bürgermeister bedauert: „Ewig schade um den Zug“

Der Stainzer Flascherlzug, der schon 133 Jahre auf dem Buckel hat, hat seinen Namen vom berühmten Wunderdoktor Höllerhansl. Zu ihm reisten Patienten aus aller Herren Länder per Bahn an – mit Fläschchen im Gepäck, in denen sie ihren Urin gesammelt hatten. Johann Reinbacher verstand sein Handwerk darauf, aus der Harnschau Krankheiten zu diagnostizieren und danach Kräutertees zu verschreiben. Die Kranken, so besagt es die Legende, wurden danach prompt gesund. Ob der Höllerhansl auch den Flascherlzug retten könnte?