16 Prozent mehr Brände im Vorjahr

Nach dem Hochwasserjahr 2024 mit stark erhöhten Einsatzzahlen zeigte sich im Vorjahr ein völlig anderes Bild: Statt Wasser prägten Brände das Geschehen. Es ist eine Zahl, die nachdenklich stimmt: 8410-mal musste die Feuerwehrmänner und -frauen in Niederösterreich wegen Bränden ausrücken. „Das ist ein Anstieg um 16 Prozent“, lautet die Mahnung bei der Feuerwehr-Jahresbilanz diese Woche. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sieht als Brandursache allzu oft Akkus – sei es in Scootern, Handys oder Werkzeugen. Veraltet oder überhitzt können sie sich gefährlich entzünden. Aber auch zu Flur- und Waldbrände wurden die Florianis oft gerufen.