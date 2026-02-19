Lawinengefahr steigt in der Steiermark erheblich

Wenn es jetzt wieder schneit, „werden wir sehr verbreitet einen Anstieg der erheblichen Lawinengefahr haben“, sagt Gobiet. Das ist es dann aber noch nicht gewesen: In der Nacht auf Sonntag ist in den Nordalpen erneut mit großen Schneemengen zu rechnen. „Das wird die Situation noch einmal verschärfen. Es wird auch spontane Lawinenauslösungen geben. Da geht‘s dann nicht mehr nur um Wintersportler im freien Gelände, es können auch exponierte Verkehrswege betroffen sein“, so Gobiet.