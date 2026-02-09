Suche vorbei: 99ers haben ihren Stürmer gefunden

„Nur gute Dinge gehört“

Und Conley selbst freut sich schon auf seinen ersten Auftritt – ob das am Sonntag in Budapest sein wird, hängt von den Visa-Formalitäten ab. „An einem gewissen Punkt meiner Karriere wollte ich unbedingt einmal in Europa spielen. Von Freunde, die schon hier gespielt haben, weiß ich einiges über die Liga. Ich habe auch sofort mit Nick telefoniert“, erzählt der neue Stürmer. „Und von allen habe ich nur gute Dinge gehört, über das Team, über den Klub und die Stadt.“