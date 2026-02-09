Suche vorbei: 99ers haben ihren Stürmer gefunden

Nur noch wenige Tage, bis in der heimischen Eishockey-Liga die Rollläden runtergehen, das Transferfenster sich am 16. Februar um Mitternacht schließt. So lange wollten die 99ers nicht warten und gaben bereits am Montag die Verpflichtung von Kevin Conley bekannt.
Aktuell wird in der heimischen Eishockey-Liga nicht gespielt, die Nationalteampause sorgt für Erholung bei einigen Spielern. Die vor allem jene der 99ers bitter nötig haben, denn dem Klub machten in den letzten Wochen zahlreiche Verletzungen zu schaffen. Nun haben die Grazer Verstärkung für den Angriff geholt: Kevin Conley wird sich künftig das orange-schwarze Dress überziehen.
Zwei alte Freunde
Kurz vor seinem 29. Geburtstag entschied sich der Amerikaner für sein erstes Engagement in Europa. Nachdem er in diversen College-Teams Erfahrungen sammeln konnte, war er zuletzt bei Iowa Wild und den Manitoba Moose – zwei Farmteams der NHL und beides Top-Adressen in der AHL. Seine letzte Station waren die Norfolk Admirals. In Iowa spielte Conley übrigens bereits zwei Jahre mit 99ers-Stürmer Nick Swaney gemeinsam.
„Mit Kevin konnten wir uns noch einmal ideal verstärken. Mit seinem Speed, läuferischen Fähigkeiten und seiner Zweikampfstärke wird er für unser Team ideal passen und uns die notwendige Tiefe für die Playoffs geben. Dazu ist er im Forechecking richtig giftig“, ist Sportdirektor Philipp Pinter in der Aussendung des Klubs überzeugt.
„Nur gute Dinge gehört“
Und Conley selbst freut sich schon auf seinen ersten Auftritt – ob das am Sonntag in Budapest sein wird, hängt von den Visa-Formalitäten ab. „An einem gewissen Punkt meiner Karriere wollte ich unbedingt einmal in Europa spielen. Von Freunde, die schon hier gespielt haben, weiß ich einiges über die Liga. Ich habe auch sofort mit Nick telefoniert“, erzählt der neue Stürmer. „Und von allen habe ich nur gute Dinge gehört, über das Team, über den Klub und die Stadt.“
