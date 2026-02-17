Polizei entdeckte bei Kontrolle Diebesgut in Auto

Am 29. Jänner kurz nach 9 Uhr stoppten Beamte den Mann auf der Reschenstraße. Was sie im Inneren des nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw entdeckten, ließ aufhorchen: ein Mountainbike, ein E-Bike, Kleidungsstücke und Lebensmittel. Wie sich im Zuge umfangreicher Ermittlungen herausstellte, konnten mehrere Gegenstände Diebstählen im Bezirk Imst zugeordnet werden.