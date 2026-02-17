Polizei entdeckte bei Kontrolle Diebesgut in Auto

Auf der B 180 im Gemeindegebiet von Pfunds in Tirol klickten Ende Jänner die Handschellen: Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle ging der Polizei ein 41-jähriger Litauer ins Netz – sein Wagen war randvoll mit mutmaßlichem Diebesgut. Jetzt werden mögliche Opfer gesucht!
Am 29. Jänner kurz nach 9 Uhr stoppten Beamte den Mann auf der Reschenstraße. Was sie im Inneren des nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw entdeckten, ließ aufhorchen: ein Mountainbike, ein E-Bike, Kleidungsstücke und Lebensmittel. Wie sich im Zuge umfangreicher Ermittlungen herausstellte, konnten mehrere Gegenstände Diebstählen im Bezirk Imst zugeordnet werden.
„Kostenlos“ getankt
Doch damit nicht genug: Der 41-Jährige steht zudem im Verdacht, einen Tankbetrug in St. Anton am Arlberg begangen zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.
Zwei sichergestellte Fahrräder konnten bislang jedoch keinem Opfer eindeutig zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um ein E-Bike der Marke Scott Sports sowie um ein Mountainbike der Marke Trek Bicycle Corporation. Auffällig: Auf dem Mountainbike befindet sich ein Aufkleber von „Peto Bike“, einem Bikeshop in Zams.
Die Polizeiinspektion Pfunds ersucht mögliche Besitzer oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 05913 7146 zu melden.
