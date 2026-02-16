Täter lauert Opfer vor Lokal auf und schlägt zu

Ein Fall, der sich in die Gewaltserie an Schlägereien zwischen Urlauben in Tirol einreiht: Die Polizei berichtet von einem Vorfall in Ischgl, wobei ein Deutscher (37) von hinten attackiert und dadurch schwer verletzt wurde. Zeugen werden gesucht.
Zwei Urlaubergruppen gingen in einem Lokal bereits am 30. Jänner um kurz vor Mitternacht aufeinander los, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Zwei Männer verließen dann das Lokal, warteten aber draußen in der Nähe auf ihr Opfer. Als dann der Deutsche (37) ebenfalls das Lokal verließ, lief einer der beiden Männer auf ihn zu und schlug ihn mit der Faust gegen die rechte Kopfseite.
Der 37-Jährige prallte anschließend mit dem Kopf auf die dortige Steintreppe, woraufhin der unbekannte Täter vom Tatort flüchtete.
Die Polizei
Die Attacke hatte schwerwiegende Konsequenzen: Das Opfer schlug mit dem Kopf daraufhin auf die dortige Steintreppe auf, woraufhin der Täter vom Tatort flüchtete. „Durch die Tat erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen“, berichtete die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, sich bei der PI Ischgl unter +43 (0)591337142100 zu melden.
Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung
Die Gewalteskalation wurde von einer Überwachungskamera des Lokals aufgezeichnet. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung der Täter:
Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:
Personenbeschreibung seines Begleiters:
