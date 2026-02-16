Täter lauert Opfer vor Lokal auf und schlägt zu

Zwei Urlaubergruppen gingen in einem Lokal bereits am 30. Jänner um kurz vor Mitternacht aufeinander los, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Zwei Männer verließen dann das Lokal, warteten aber draußen in der Nähe auf ihr Opfer. Als dann der Deutsche (37) ebenfalls das Lokal verließ, lief einer der beiden Männer auf ihn zu und schlug ihn mit der Faust gegen die rechte Kopfseite.