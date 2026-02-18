Wie eine Waldviertler Druckerei KI einsetzt

Gedruckt wird hier seit Generationen – und trotzdem blickt man klar nach vorne: In der Druckerei Ferdinand Berger & Söhne in Horn entsteht die auflagenstärkste Monatszeitung Österreichs, dazu Auto-Touring-Magazine, zahlreiche weitere Zeitschriften und sogar Schulbücher. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass Millionen Exemplare pünktlich ausgeliefert werden. Nun hält auch hier die künstliche Intelligenz Einzug – allerdings nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung.