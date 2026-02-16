Neue Energiespeicher für Industrie und Blackouts

Neue Anlagen für mehr Chancen für Betriebe und Energiegemeinschaften

In Staatz im Bezirk Mistelbach präsentierte man eine derartige Anlage, die die Energiegemeinschaft im Ort über die Nacht versorgen kann, ohne Netzstrom abzuzweigen. Mit Partnern aus China wurde eine passende Lösung entwickelt – für Flexibilität für Betriebe bis hin zur Versorgung im Blackout-Fall, in dem Einsatzzentralen trotzdem konstant versorgt werden können, erläutert Hannes Höttinger von „PVS-Energy“. Die Systeme sind tauglich, Lastspitzen zu glättten und Firmen beim Netzbereitstellungsentgelt sparsamer zu machen, so der ehemalige Ingenieur der Forschungsabteilung für intelligente Netze bei Siemens.