Intelligente Lösungen

Neue Energiespeicher für Industrie und Blackouts

Niederösterreich
16.02.2026 20:00
Sonnige Aussichten für die Speicherung von alternativen Engerieanlagen – auch in Form von ...
Sonnige Aussichten für die Speicherung von alternativen Engerieanlagen – auch in Form von „Inselbetrieb“ (etwa bei Notfällen).(Bild: Andi Leisser)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Sie versorgen Energiegemeinschaften ganzer Dörfer auch über Nacht, halten Betriebe bei Stromausfällen am Laufen und sind im Fall von gefürchteten Blackouts wichtig: Sogenannte Energieinseln, die als Zentrale die Versorgung für Einsatzkräfte, deren Ausrüstung und Kommunikation für längere Zeit sicherstellen können. 

Mit dem neuen österreichische Elektritätswirtschaftsgesetz (beschlossen im Dezember, Umsetzungen bis 1. Oktober) ergeben sich nicht nur Stärkungen der Verbraucherrechte, sondern auch Modernisierungen auf dem Strommarkt, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Einheitlichere Abrechnungs- und Messkonzepte optimieren den kombinierten Einsatz von PV-Anlagen und Stromspeichern. 

Neu anpacken beim PV- und Stromspeicherausbau
Da der Trend von Einzelspeicheranlagen in Richtung Energiegemeinschaften geht, sei nun die Zeit gekommen, die PV- und Stromspeicheranlagen neu zu positionieren und dass neue Systeme rasch auf den Markt kommen, erläuterte Vera Immitzer, Geschäftsführerin der Plattform PV Austria.

Der Weinviertler Betrieb PVS Austria bietet durch eine exklusive Kooperation mit Lieferanten aus ...
Der Weinviertler Betrieb PVS Austria bietet durch eine exklusive Kooperation mit Lieferanten aus China ein neues intelligentes Stromspeichersystem an.(Bild: Andreas Leisser)

Neue Anlagen für mehr Chancen für Betriebe und Energiegemeinschaften
In Staatz im Bezirk Mistelbach präsentierte man eine derartige Anlage, die die Energiegemeinschaft im Ort über die Nacht versorgen kann, ohne Netzstrom abzuzweigen. Mit Partnern aus China wurde eine passende Lösung entwickelt – für Flexibilität für Betriebe bis hin zur Versorgung im Blackout-Fall, in dem Einsatzzentralen trotzdem konstant versorgt werden können, erläutert Hannes Höttinger von „PVS-Energy“. Die Systeme sind tauglich, Lastspitzen zu glättten und Firmen beim Netzbereitstellungsentgelt sparsamer zu machen, so der ehemalige Ingenieur der Forschungsabteilung für intelligente Netze bei Siemens. 

