Ein stilles Örtchen, das nach Sägespänen duftet

Transportabel, nachhaltig und ökologisch – drei junge Herren aus Wolkersdorf im Weinviertel erfinden DIE geniale Toilette, die anstelle von Trinkwasser Sägespäne verwendet. Das spart bis zu fünf Liter Trinkwasser pro Person und Sitzung.
Treffen sich ein Musiker, ein Buchverleger und ein Sozialpädagoge – was wie ein Witz beginnt, endet mit einer genialen Erfindung, die bereits europaweit im Einsatz ist. Nämlich ökologische Toiletten, die nicht stinken, einfach zu reinigen und äußerst hygienisch sind. Die Idee zur Firmengründung kam Niko Bogianzidis bei einem seiner Musikevents, die er damals noch selbst organisierte und wofür er seine „Sägespäne-Klos“ zur Verfügung stellte. „Als die Konzertgäste mehr über die neuen Klos als über das Event sprachen, war für mich und meine Freunde Philip Wildberger und Christian Schöner klar, womit wir in Zukunft unser Geld verdienen möchten“.
Fünf Liter Wasserersparnis und keine Chemie
Das Prinzip: „Die Toiletten sind aus Holz, darin befindet sich ein Kübel mit einem Gitter, um Flüssiges von Festem zu trennen“, erklärt Bogianzidis. Die Sägespäne unterbinden strenge Gerüche und werden anstelle von Wasser oder chemischen Zusätzen verwendet. „Das spart etwa fünf Liter Trinkwasser pro Person und Sitzung“
Seit 2017 haben die drei nun bereits 800 dieser Öklos aufgestellt – entweder fix in Städten und Gemeinden, oder als Miet-Toiletten auf Events. Die Klos sind in zehn Minuten aufgebaut und einfach zu transportieren – „natürlich mittels E-Autos“, so Bogianzidis.
