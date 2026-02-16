Ein stilles Örtchen, das nach Sägespänen duftet

Treffen sich ein Musiker, ein Buchverleger und ein Sozialpädagoge – was wie ein Witz beginnt, endet mit einer genialen Erfindung, die bereits europaweit im Einsatz ist. Nämlich ökologische Toiletten, die nicht stinken, einfach zu reinigen und äußerst hygienisch sind. Die Idee zur Firmengründung kam Niko Bogianzidis bei einem seiner Musikevents, die er damals noch selbst organisierte und wofür er seine „Sägespäne-Klos“ zur Verfügung stellte. „Als die Konzertgäste mehr über die neuen Klos als über das Event sprachen, war für mich und meine Freunde Philip Wildberger und Christian Schöner klar, womit wir in Zukunft unser Geld verdienen möchten“.