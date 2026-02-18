Wissenschaftler und ihre Themen vor der Linse

Der Kalender erschien in der limitierten Auflage von 400 Stück und wurde exklusiv an Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstitute, Technopol-Partnerbetriebe, Ministerien, Forschungsförderungseinrichtungen und wissenschaftlich interessierte Personen verteilt.

3900 Mitarbeiter, 1600 Forscher

„An den ecoplus Technopolen wurde früh erkannt, dass interdisziplinäres Arbeiten entscheidend ist, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern. In Krems, Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg sind aktuell rund 3.900 Mitarbeitende in zukunftsträchtigen Technologiefeldern tätig, darunter mehr als 1.600 Forscher“, erklären ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und Prokurist Claus Zeppelzauer.