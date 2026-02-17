Sturms Pechvögel haben Glück im Unglück

Der Meister konnte heute Entwarnung geben. Sowohl Jusuf Gazibegovic als auch Otar Kiteishvili, die beide gegen WSG Tirol verletzt ausgewechselt wurden, hat es nicht allzu schlimm erwischt. Beide fehlen aber am Sonntag gegen BW Linz. Und auch der GAK kann im Steirer-Derby gegen Hartberg am Samstag nicht mit der vollen Kapelle antreten.
Der Verletzungsteufel hat bei Sturm diese Saison schon ordentlich gewütet. Neben den Langzeitausfällen Dimitri Lavalee und Leon Grigic hat es zuletzt auch wieder Tormann Daniil Khudyakov erwischt.
Als daher Spielmacher Otar Kiteishvili und Fan-Liebling Jusuf Gazibegovic bei der 0:1-Niederlage am Wochenende auf dem Innsbrucker Tivoli verletzt hinaushumpelten, befürchteten manche schon das Schlimmste. Doch der Kelch ist am Meister vorbeigegangen, er konnte heute Entwarnung geben. Nach einer Magnetresonanzuntersuchung atmeten die Verantwortlichen durch. Bei beiden Spielern wurde zwar eine strukturelle Veränderung des Muskels diagnostiziert, aber ein längerer Ausfall soll den beiden Routiniers nicht blühen.
Fix aber: Sonntag daheim gegen Schlusslicht BW Linz wird Trainer Fabio Ingolitsch auf das Duo verzichten müssen, in der Runde danach gegen den WAC könnten sie aber wieder an Bord sein.
Vielleicht schon gegen BW Linz ist Filip Rozga wieder im Kader. Der Pole, der gegen die WSG Tirol angeschlagen fehlte, steht bereits wieder im Lauftraining.
Duo fällt aus
Ein Update gibt es nach den MR-Untersuchungen auch bei den zwei Verletzten des Lokalrivalen GAK: Martin Kreuzriegler fällt mit einer Muskelzerrung im Oberschenkel beim Steirer-Derby am Samstag gegen Hartberg definitiv aus. Auch Yannick Oberleitner muss mit seiner Knieverletzung, die vorerst konservativ behandelt wird, jedenfalls am Samstag zuschauen.
