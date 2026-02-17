Sturms Pechvögel haben Glück im Unglück

Als daher Spielmacher Otar Kiteishvili und Fan-Liebling Jusuf Gazibegovic bei der 0:1-Niederlage am Wochenende auf dem Innsbrucker Tivoli verletzt hinaushumpelten, befürchteten manche schon das Schlimmste. Doch der Kelch ist am Meister vorbeigegangen, er konnte heute Entwarnung geben. Nach einer Magnetresonanzuntersuchung atmeten die Verantwortlichen durch. Bei beiden Spielern wurde zwar eine strukturelle Veränderung des Muskels diagnostiziert, aber ein längerer Ausfall soll den beiden Routiniers nicht blühen.