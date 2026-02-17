Wie sich steirische Politiker heuer verkleiden

Vergangenes Jahr kam er in Ritterrüstung ins Landhaus, diesmal hat Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) den Zylinder eines Zirkusdirektors aufgesetzt: Zu Schnauzer und roter Jacke trug er auch eine Peitsche. Seine Parteikollegen kamen jedenfalls nicht als Artisten oder Tiere, sondern wählten ganz andere Kostüme. Klubobmann Marco Triller und Landtagspräsident Gerald Deutschmann gingen als Geistliche, Hannes Amesbauer als Disney-Monster Stitch und Stefan Hermanns Kostüm war inspiriert von Formel-1-Pilot Max Verstappen.