Zirkusdirektor, Huchen

Wie sich steirische Politiker heuer verkleiden

Steiermark
17.02.2026 13:30
Die steirische FPÖ-Spitze: Marco Triller als Bischof, Hannes Amesbauer als Stitch, Mario Kunasek ...
Die steirische FPÖ-Spitze: Marco Triller als Bischof, Hannes Amesbauer als Stitch, Mario Kunasek als Zirkusdirektor, Stefan Hermann als Formel-1-Pilot von Red Bull, Gerald Deutschmann als Geistlicher(Bild: zVg)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Am Faschingdienstag ist auch die steirische Landespolitik in Feierlaune. Ihre Verkleidungen nutzen viele, um politische Botschaften zu senden. Diese Kostüme haben die Politikerinnen und Politiker heuer gewählt.

0 Kommentare

Vergangenes Jahr kam er in Ritterrüstung ins Landhaus, diesmal hat Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) den Zylinder eines Zirkusdirektors aufgesetzt: Zu Schnauzer und roter Jacke trug er auch eine Peitsche. Seine Parteikollegen kamen jedenfalls nicht als Artisten oder Tiere, sondern wählten ganz andere Kostüme. Klubobmann Marco Triller und Landtagspräsident Gerald Deutschmann gingen als Geistliche, Hannes Amesbauer als Disney-Monster Stitch und Stefan Hermanns Kostüm war inspiriert von Formel-1-Pilot Max Verstappen.

Die Grünen ließen sich von der Mur inspirieren.
Die Grünen ließen sich von der Mur inspirieren.(Bild: zVg)

Eines aktuellen Themas nahmen sich die Grünen an: Klubobfrau Sandra Krautwaschl ging als Huchen – jener Fisch, der durch Kraftwerksbauten an der Mur bedroht wird. Ihre Mitarbeiter kamen als Badegäste verkleidet, Abgeordneter Lambert Schönleitner als Schiffskapitän mit Frosch auf der Schulter.

„Cocktailparty“ bei Karlheinz Kornhäusls Team
„Cocktailparty“ bei Karlheinz Kornhäusls Team(Bild: zVg)
Piraten: Das Team um Landesrätin Simone Schmidtbauer
Piraten: Das Team um Landesrätin Simone Schmidtbauer(Bild: zVg)

Die ÖVP-Landesräte Simone Schmiedtbauer und Karlheinz Kornhäusl motivierten ihr ganzes Büro, sich ebenso zu verkleiden. Bei Kornhäusl hieß das Motto „Cocktailparty“, bei Schmiedtbauer setzten die Piraten ihre Segel.

„Gestiefelter Kater“ Claudia Klimt-Weithaler inmitten ihrer Mitarbeiter
„Gestiefelter Kater“ Claudia Klimt-Weithaler inmitten ihrer Mitarbeiter(Bild: zVg)

Die KPÖ ließ sich von Märchen inspirieren. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ging als gestiefelter Kater, mit dabei in ihrem Team waren auch Maleficent und Disney-Bösewichtin Ursula.

Judith Schwentner (Mitte) als Kapitänin
Judith Schwentner (Mitte) als Kapitänin(Bild: zVg)

In Graz wählten die Grünen rund um Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ähnlich inspirierte Kostüme wie ihre Parteikollegen im Landhaus. Das Motto: „Auf hoher See!“ Schwentner war freilich die Kapitänin, umgeben von Piraten, Hai und Matrosen.

Claudia Unger als „Anti-Stillstands-Avanger“ mit Katzenohren
Claudia Unger als „Anti-Stillstands-Avanger“ mit Katzenohren(Bild: zVg)

ÖVP-Stadträtin Claudia Unger stimmte sich mit ihrem Kostüm auf die Graz-Wahl im nächsten Jahr ein: Die „Anti-Stillstands-Avangers“ setzen sich gegen Baustellen und für Parkplätze ein. 

Claudia Schönbacher als Schiri im Grazer Stadion-Streit
Claudia Schönbacher als Schiri im Grazer Stadion-Streit(Bild: KfG)

KfG-Stadträtin Claudia Schönbacher wiederum zeigte der Stadt-Koalition die rote Karte für die Stadtion-Situation: Als Schiri wird sie flankiert von Sturm- und GAK-Fans.

Scherzherzog Walter I. gab Elke Kahr den Rathausschlüssel zurück.
Scherzherzog Walter I. gab Elke Kahr den Rathausschlüssel zurück.(Bild: Foto Fischer)

Im Rathaus gab außerdem die Faschingsgilde unter Scherzherzog Walter I. den Rathausschlüssel an Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zurück – Konfettikanone inklusive.

Steiermark
17.02.2026 13:30
