Wie sich steirische Politiker heuer verkleiden

Am Faschingdienstag ist auch die steirische Landespolitik in Feierlaune. Ihre Verkleidungen nutzen viele, um politische Botschaften zu senden. Diese Kostüme haben die Politikerinnen und Politiker heuer gewählt.
Vergangenes Jahr kam er in Ritterrüstung ins Landhaus, diesmal hat Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) den Zylinder eines Zirkusdirektors aufgesetzt: Zu Schnauzer und roter Jacke trug er auch eine Peitsche. Seine Parteikollegen kamen jedenfalls nicht als Artisten oder Tiere, sondern wählten ganz andere Kostüme. Klubobmann Marco Triller und Landtagspräsident Gerald Deutschmann gingen als Geistliche, Hannes Amesbauer als Disney-Monster Stitch und Stefan Hermanns Kostüm war inspiriert von Formel-1-Pilot Max Verstappen.
Eines aktuellen Themas nahmen sich die Grünen an: Klubobfrau Sandra Krautwaschl ging als Huchen – jener Fisch, der durch Kraftwerksbauten an der Mur bedroht wird. Ihre Mitarbeiter kamen als Badegäste verkleidet, Abgeordneter Lambert Schönleitner als Schiffskapitän mit Frosch auf der Schulter.
Die ÖVP-Landesräte Simone Schmiedtbauer und Karlheinz Kornhäusl motivierten ihr ganzes Büro, sich ebenso zu verkleiden. Bei Kornhäusl hieß das Motto „Cocktailparty“, bei Schmiedtbauer setzten die Piraten ihre Segel.
Die KPÖ ließ sich von Märchen inspirieren. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ging als gestiefelter Kater, mit dabei in ihrem Team waren auch Maleficent und Disney-Bösewichtin Ursula.
In Graz wählten die Grünen rund um Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ähnlich inspirierte Kostüme wie ihre Parteikollegen im Landhaus. Das Motto: „Auf hoher See!“ Schwentner war freilich die Kapitänin, umgeben von Piraten, Hai und Matrosen.
ÖVP-Stadträtin Claudia Unger stimmte sich mit ihrem Kostüm auf die Graz-Wahl im nächsten Jahr ein: Die „Anti-Stillstands-Avangers“ setzen sich gegen Baustellen und für Parkplätze ein.
KfG-Stadträtin Claudia Schönbacher wiederum zeigte der Stadt-Koalition die rote Karte für die Stadtion-Situation: Als Schiri wird sie flankiert von Sturm- und GAK-Fans.
Im Rathaus gab außerdem die Faschingsgilde unter Scherzherzog Walter I. den Rathausschlüssel an Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zurück – Konfettikanone inklusive.
