Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Gewaltexzess

Zwei gegen einen: Blutige Rauferei beim Après-Ski

Tirol
06.02.2026 15:18
In Tirol kam es in jüngster Vergangenheit zu zahlreichen Gewaltexzessen beim Après-Ski.
In Tirol kam es in jüngster Vergangenheit zu zahlreichen Gewaltexzessen beim Après-Ski.(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wieder flogen beim Après-Ski in Tirol die Fäuste: Am Donnerstagabend gingen zwei Urlauber aus Dänemark in einem Lokal im Zillertal auf einen Niederländer los und schlugen diesen blutig. Nachdem sie von Security-Mitarbeiten „nach draußen begleitet“ worden waren, zertrümmerten die rabiaten Touristen mit den Skischuhen noch eine Scheibe.

0 Kommentare

Schauplatz der Rauferei war ein Lokal in Mayrhofen. Gegen 21 Uhr waren sich dort die zwei Dänen im Alter von 21 Jahren und der Niederländer (32) heftig in die Haare geraten. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar.

Zitat Icon

Der Niederländer erlitt durch die Attacke eine Platzwunde am Hinterkopf.

Die Polizei


Jedenfalls wurde es blutig. „Laut bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann aus den Niederlanden von seinen beiden jüngeren Kontrahenten attackiert. Dieser erlitt dabei eine Platzwunde am Hinterkopf“, berichtete die Polizei.

Aus Lokal geworfen, dann Scheibe eingetreten
Nachdem Security-Mitarbeiter die beiden 21-Jährigen des Lokals verwiesen hatten, sollen diese mit den Skischuhen noch ein Fenster des Lokals zertrümmert und anschließend die Flucht ergriffen haben.

Lesen Sie auch:
In einem Lokal in Westendorf war es zu der Auseinandersetzung gekommen (Symbolbild).
Urlauber (32) entlarvt
Attacke beim Après-Ski: Brutalo-Schläger gefasst!
04.02.2026
Wieder Eskalation
Après-Ski: Foto brachte Schläger erneut in Rage
02.02.2026
Serie von Prügeleien
Kein Tag ohne Gewaltexzesse bei Après-Ski-Partys
24.01.2026

Verletzter mit Rettung ins Spital
Im Zuge einer Fahndung konnten die Verdächtigen jedoch kurz darauf von der Polizei aufgegriffen werden. Der Verletzte wurde mit der Rettung nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
86.531 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
85.547 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
85.427 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf