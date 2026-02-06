Zwei gegen einen: Blutige Rauferei beim Après-Ski

Wieder flogen beim Après-Ski in Tirol die Fäuste: Am Donnerstagabend gingen zwei Urlauber aus Dänemark in einem Lokal im Zillertal auf einen Niederländer los und schlugen diesen blutig. Nachdem sie von Security-Mitarbeiten „nach draußen begleitet“ worden waren, zertrümmerten die rabiaten Touristen mit den Skischuhen noch eine Scheibe.