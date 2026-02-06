Zwei gegen einen: Blutige Rauferei beim Après-Ski

Wieder flogen beim Après-Ski in Tirol die Fäuste: Am Donnerstagabend gingen zwei Urlauber aus Dänemark in einem Lokal im Zillertal auf einen Niederländer los und schlugen diesen blutig. Nachdem sie von Security-Mitarbeiten „nach draußen begleitet“ worden waren, zertrümmerten die rabiaten Touristen mit den Skischuhen noch eine Scheibe.
Schauplatz der Rauferei war ein Lokal in Mayrhofen. Gegen 21 Uhr waren sich dort die zwei Dänen im Alter von 21 Jahren und der Niederländer (32) heftig in die Haare geraten. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar.
Der Niederländer erlitt durch die Attacke eine Platzwunde am Hinterkopf.
Die Polizei
Jedenfalls wurde es blutig. „Laut bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann aus den Niederlanden von seinen beiden jüngeren Kontrahenten attackiert. Dieser erlitt dabei eine Platzwunde am Hinterkopf“, berichtete die Polizei.
Aus Lokal geworfen, dann Scheibe eingetreten
Nachdem Security-Mitarbeiter die beiden 21-Jährigen des Lokals verwiesen hatten, sollen diese mit den Skischuhen noch ein Fenster des Lokals zertrümmert und anschließend die Flucht ergriffen haben.
Verletzter mit Rettung ins Spital
Im Zuge einer Fahndung konnten die Verdächtigen jedoch kurz darauf von der Polizei aufgegriffen werden. Der Verletzte wurde mit der Rettung nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.