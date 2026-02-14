Uncrowned
Superstar Odermatt leaves the Olympics without gold
It's true, others would love to have his worries – but measured by his standards, it certainly makes for a headline: Superstar Marco Odermatt leaves the 2026 Olympics without a gold medal.
This was not necessarily to be expected. Before the Games began in Italy, every expert would have bet (and did bet) on at least one gold medal for Marco Odermatt. But after Saturday's giant slalom, one thing is certain: the Swiss superstar will remain "uncrowned" in 2026.
Third medal
At least the giant slalom silver was the third medal for the speed hero at these Games. Only Lucas Braathen was faster in the giant slalom on Saturday.
Odermatt had already struck twice before: bronze in the super-G, silver in the team combined (jointly with the Austrian duo Krichmayr/Feller) and, incidentally, fourth place in the downhill. Certainly not a bad result – it's just that there was no gold.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
