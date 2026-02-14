Vorteilswelt
Superstar Odermatt leaves the Olympics without gold

14.02.2026 14:31
Marco Odermatt also failed to win gold in the giant slalom.
Marco Odermatt also failed to win gold in the giant slalom.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It's true, others would love to have his worries – but measured by his standards, it certainly makes for a headline: Superstar Marco Odermatt leaves the 2026 Olympics without a gold medal.

0 Kommentare

This was not necessarily to be expected. Before the Games began in Italy, every expert would have bet (and did bet) on at least one gold medal for Marco Odermatt. But after Saturday's giant slalom, one thing is certain: the Swiss superstar will remain "uncrowned" in 2026.

(Bild: Christof Birbaumer)

Third medal
At least the giant slalom silver was the third medal for the speed hero at these Games. Only Lucas Braathen was faster in the giant slalom on Saturday.

Odermatt had already struck twice before: bronze in the super-G, silver in the team combined (jointly with the Austrian duo Krichmayr/Feller) and, incidentally, fourth place in the downhill. Certainly not a bad result – it's just that there was no gold.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

14.02.2026 14:31
