16.000 tanzen an: Vorhang auf für Bauernbundball

Vom Wildbret bis zur Kegelbahn

Neben den allgegenwärtigen Bäumen, die heuer die heimlichen Stars der Veranstaltung sind, und kulinarischen Highlights wie Wildbret aus heimischen Revieren, Haselnüssen oder Beeren aus dem steirischen Wald und in Holz geräuchtertem Erdäpfelpüree gibt es auch abseits des Wald-Themas einige Neuheiten am Ball: So kann man seine Treffsicherheit etwa erstmals auf einer Kegelbahn unter Beweis stellen.