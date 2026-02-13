Vorteilswelt
Fotos, Videos, Stimmen

16.000 tanzen an: Vorhang auf für Bauernbundball

Steiermark
13.02.2026 18:39
Die Generalprobe am Nachmittag ist gelungen.
Die Generalprobe am Nachmittag ist gelungen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Michaela Holzinger
Porträt von Jakob Traby
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Michaela Holzinger , Jakob Traby und Marcus Stoimaier

„Alles Walzer“, hieß es gestern in der Wiener Staatsoper beim Opernball. Heute geht‘s in Graz zünftiger zu: Die 75. Ausgabe des Bauernbundballs steht auf dem Programm. Die Stadthalle ist wieder Schauplatz des größten Balls Europas. 16.000 Gäste kommen. Die „Krone“ begleitet Sie live durch den Abend der Superlative.

0 Kommentare

Als Thema wurde für die Jubiläumsausgabe ein plakatives Motto gewählt: „Bussi bis bald im steirischen Wald“, heißt es in den seit Wochen nicht zu übersehenden Ankündigungen in der ganzen Steiermark. Organisator Raffael Fux spricht vom „nachhaltigsten Ball, den wir je hatten“. 3500 steirische Bäume verwandeln die Stadthalle in einen grünen Wald, nach der Veranstaltung werden sie ausgepflanzt.

Bauernbundball 2026 in Zahlen

  • Einlass ist um 18.30 Uhr, die Eröffnung steigt um 20 Uhr.
  • Der Ball ist restlos ausverkauft, 16.000 Karten wurden aufgelegt.
  • Auf acht Bühnen werden 35 Musiker, Bands und DJs aufgeigen.
  • Rund 4500 Hendl, 750 Liter Kernöl und 20.000 Liter Bier werden unter anderem kredenzt.

Prominente Rückkehr, hochkarätige Premiere und viele Stammgäste
Nach sieben Jahren Pause ist heuer wieder der weiß-grüne Superstar schlechthin, Andreas Gabalier, angesagt – zum mittlerweile sechsten Mal. Senkrechtstarterin Caro Fux gibt ihr Debüt, weiters am Start sind unter anderem Fixgrößen wie die Pagger Buam, die Lauser oder die Südsteirer.

Alle Infos live
Der Bauernbundball im „Krone“-Ticker:

Hauptverantwortlich ist heuer erstmals der neue Bauernbunddirektor Bernd Brodtrager, der das Zepter von „Mr. Bauernbundball“ Franz Tonner übernommen hat. Ihm zur Seite steht mit Organisator Fux ein Ball-Routinier.

Vom Wildbret bis zur Kegelbahn
Neben den allgegenwärtigen Bäumen, die heuer die heimlichen Stars der Veranstaltung sind, und kulinarischen Highlights wie Wildbret aus heimischen Revieren, Haselnüssen oder Beeren aus dem steirischen Wald und in Holz geräuchtertem Erdäpfelpüree gibt es auch abseits des Wald-Themas einige Neuheiten am Ball: So kann man seine Treffsicherheit etwa erstmals auf einer Kegelbahn unter Beweis stellen.

Steiermark
13.02.2026 18:39


