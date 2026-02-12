Kein Warten mehr auf Befund: Spital geht neue Wege

Die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) soll den Informationsfluss in Zukunft beschleunigen. Doch vielerorts hakt es noch. Nicht jedoch im Krankenhaus St. Johann. Laut eigenen Angaben ist St. Johann das erste Tiroler Spital, in dem neben radiologischen Befunden auch vollständige Röntgen-, CT- und MRT-Bilder in die ELGA eingespeist werden.