Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorreiter in Tirol

Kein Warten mehr auf Befund: Spital geht neue Wege

Tirol
12.02.2026 12:00
Im Krankenhaus St. Johann in Tirol wird die Digitalisierung vorangetrieben.
Im Krankenhaus St. Johann in Tirol wird die Digitalisierung vorangetrieben.(Bild: BKH St. Johann)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

In der Gesundheitsversorgung hält die Digitalisierung nur langsam Einzug. Schnell geht es im Bezirkskrankenhaus in St. Johann in Tirol. Dort werden wichtige Befunde jetzt in die Elektronische Gesundheitsakte eingespeist. Was bringt das den Patienten und Ärzten?

0 Kommentare

Viele Patienten kennen das: Nach Untersuchungen im Krankenhaus dauert es gefühlt ewig, bis man selbst, der Hausarzt und andere behandelnde Mediziner alle wichtigen Befunde vorliegen hat bzw. haben.

Die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) soll den Informationsfluss in Zukunft beschleunigen. Doch vielerorts hakt es noch. Nicht jedoch im Krankenhaus St. Johann. Laut eigenen Angaben ist St. Johann das erste Tiroler Spital, in dem neben radiologischen Befunden auch vollständige Röntgen-, CT- und MRT-Bilder in die ELGA eingespeist werden.

IT-Leiter Michael Koch (2. v. li.) beim Einschulen des Teams in der Radiologie des ...
IT-Leiter Michael Koch (2. v. li.) beim Einschulen des Teams in der Radiologie des Bezirksspitals St. Johann.(Bild: BKH St. Johann)

„Die Einspeisung radiologischer Bilddaten in ELGA verbessert die Patientenversorgung bei gewährleistetem Datenschutz“, erklärt Michael Koch, IT-Leiter des Bezirksspitals. Damit werde die Abstimmung zwischen den behandelnden Medizinern deutlich erleichtert. Das spare Zeit, weitere Untersuchungen und ermögliche eine schnelle und lückenlose Behandlung. Koch verweist gleichzeitig auf strenge gesetzliche Vorgaben zum Datenschutz: „Zugriffe sind streng geregelt und nur für berechtigte Personen möglich.“

Lesen Sie auch:
Primar Peter Rainer vom Bezirkskrankenhaus St. Johann freut sich, dass dank Hilfe durch KI ...
Krone Plus Logo
Österreich-Premiere
Wie KI Patienten hilft, Ärzte besser zu verstehen
22.01.2026

Vor Kurzem hat St. Johann bereits mit einer Österreich-Premiere aufhorchen lassen. Wie berichtet, werden Entlassungsbriefe neuerdings mithilfe von KI in patientenfreundliche Sprache übersetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
214.641 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.226 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.261 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1271 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
981 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
750 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf