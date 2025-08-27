Wichtige Tipps zu Karenz und Kinderbetreuungsgeld

Achten Sie auf die Fristen

Folgende wichtige Fristen für Anspruch und Versicherung gilt es dabei zu beachten: Planen die Eltern einen Wechsel der Karenz und möchten beide Elternteile Kinderbetreuungsgeld beziehen, hat der Wechsel spätestens am 1. Geburtstag zu erfolgen. Danach gibt es nämlich keinen Anspruch auf einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld mehr.