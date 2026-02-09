Vorteilswelt
Outrage after incident

During interview: Juve coach kisses TV presenter

Nachrichten
09.02.2026 19:05
Luciano Spalletti during his kiss attack on Federica Zille (small picture)
Luciano Spalletti during his kiss attack on Federica Zille (small picture)(Bild: AFP/ISABELLA BONOTTO; x.com/calciomercatoit)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Juventus Turin coach Luciano Spalletti caused outrage with a kiss in the middle of a live interview!

0 Kommentare

After the Serie A match against Lazio Rome (2-2), the former Italian soccer team manager kissed Federica Zille, presenter for the streaming service DAZN, on the shoulder in front of the cameras. Spalletti was criticized by users on social media for his actions, with many recalling the 2023 World Cup scandal involving Spain's former soccer president Luis Rubiales.

Spalletti and Zille were discussing a controversial scene from Sunday evening's match. Spalletti believed that his team had been denied a penalty kick. The 66-year-old wanted to use his action to show the difference between contact and a collision.

"I gave you a kiss, that's contact!"
He asked Zille, "May I give you a kiss?" However, Spalletti did not wait for the journalist's answer and kissed her on the shoulder. "I gave you a kiss, that's contact," he said afterwards. Zille laughed awkwardly but did not react further.

The Juve coach's action caused outrage on social media. Some noted that he would probably not have done the same to a male journalist. Zille also did not give her consent after Spalletti's question before the kiss. That is why the action is to be criticized.

Some were reminded of the Rubiales case. During the medal ceremony after the Spanish women's soccer team won the World Cup in Sydney in 2023, Rubiales kissed player Jennifer Hermoso on the mouth. After criticism, he resigned from his position. A court fined him.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

