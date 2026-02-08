Vorteilswelt
Shoulder dislocated

Serious crash! Hackl taken to hospital

Nachrichten
08.02.2026 11:23
Georg Hackl
Georg Hackl(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Porträt von Norbert Niederacher
Von krone Sport und Norbert Niederacher

Setback for our lugers! Austria's coach Georg Hackl took a heavy fall during the women's final training session on the Olympic ice track and injured his shoulder. The three-time Olympic gold medalist and multiple German world champion had to be taken to hospital.

"On my way to my observation point on the footbridge next to the luge track, I had to overcome some obstacles, fell into a gap in the footbridge and plummeted almost two meters into a shaft. In that sense, I was lucky in my misfortune," Hackl commented on his mishap.

(Bild: Christof Birbaumer)

The coach of the Austrian national luge team was accompanied by ÖRV team doctor Dr. Stefan Neuhüttler to the local hospital, where a dislocated shoulder was diagnosed. This was easily reset there. Hackl is now back in the Olympic Village, and according to Neuhüttler, surgery is not necessary. "The shoulder was fixed, Georg was given painkillers and is already back with the team."

Sled operational
The German luge legend is responsible for coaching the Austrians in driving and sledding technique. Hackl's accident will not affect today's men's competitions, at least, as the sleds for runs 3 and 4 (starting at 5 p.m.) are already operational for this afternoon. 

