Große Kälte befeuert Kritik am Heizkostenzuschuss

Überraschende Antwort in der Baby-Frage

In ihrer Anfrage wollte die KPÖ auch wissen, was bei der Geburt eines Babys nach dem Stichtag 1. September passiert. Laut den neuen Richtlinien wäre die Familie nämlich dann vom Heizkostenzuschuss ausgeschlossen. „Eine wortwörtliche Auslegung im Sinne eines generellen Ausschlusses von Familien, in denen nach dem 1. September ein Kind geboren wird, trifft nicht zu“, so die etwas überraschende (und irgendwie auch typisch österreichische) Antwort aus dem Amesbauer-Büro. „Die Frage ist halt, wie das die Bearbeiterinnen und Bearbeiter in den Gemeinden wissen sollen“, meint Melinz.