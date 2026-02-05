Lilli Tagger erreicht in Mumbai das Viertelfinale!

Startschuss in Rot: „GAK ist endgültig ein Team!“
Das lässt hoffen
Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger steht beim WTA125-Turnier in Mumbai bereits im Viertelfinale!
Die Osttirolerin, die am 17. Februar ihren 18. Geburtstag feiert, ließ am Mittwoch der Japanerin Eri Shimizu beim 6:2, 6:2 keine Chance.
Sie trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf die als Nummer 2 gesetzte Lettin Darja Semenistaja (WTA-99.).
Tagger klettert in der Weltrangliste weiter nach oben und rangiert im Live-Ranking aktuell auf Platz 122.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.