Steirische Blackout-Vorsorge: Was noch zu tun ist

Lifte mit Notstrom, verbindliche Regeln in Arztpraxen

Die Steiermark als Präventions-Vorreiterin stellt auch Katastrophenschutz-Chef Harald Eitner in die Auslage. So habe sich der weiß-grüne Leitfaden für Gemeinden und Städte seit 2019 zum „Exportschlager“ entwickelt. Für die Zukunft schwebt ihm vor, dass Liftanlagen zwingend mit Notstromaggregat ausgestattet sein müssen. Das würde auch die Feuerwehren entlasten. In der Gesundheitsversorgung ortet Eitner ein Defizit im niedergelassenen Bereich, wo es an verbindlichen Blackout-Regelungen zwischen Sozialversicherungen und Ärzteschaft mangle.