On the way to the tabernacle
Shock: Priest dies during Sunday mass
Shock and grief in the Lower Austrian community of Wiesmath: during Sunday mass and in front of the congregation, the beloved priest suddenly collapsed. There was no saving him; he died in the church.
The tragic scenes took place last Sunday. Shortly after administering communion, 59-year-old priest Raimund Beisteiner was about to return the hosts to the tabernacle when he "suddenly" collapsed, according to a statement from the Archdiocese of Vienna. "Despite immediate professional assistance, he died in the church."
Great consternation
The mayor of Wiesmath, Erich Rasner, had also attended the mass with many other believers and witnessed the dramatic scenes. The shock in Wiesmath at the loss of the popular pastor is great. Beisteiner had shaped the spiritual life of the parish for almost two decades and was highly regarded far beyond the community.
Archbishop Grünwidl also attends prayer service
Rasner praised him as an "extremely conscientious, sensitive priest" and also emphasized the personal loss of a friendship that had grown over many years. The great sympathy of the population was already evident at a prayer service organized at short notice, which was attended by numerous priests from the deanery as well as Archbishop Josef Grünwidl.
The funeral of parish moderator Raimund Beisteiner will take place on Saturday, February 7, 2026, in the parish church of Wiesmath. The rosary will begin at 9:30 a.m., followed by the Requiem Mass at 10 a.m.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
