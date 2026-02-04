Air guitar helps
Game over! Olympics start with curling mishap
That's a great start! The Olympic curling competitions in Cortina d'Ampezzo began with a technical glitch.
During the first matches of the mixed tournament on Wednesday, the lights suddenly went out at the Cortina Curling Olympic Stadium, and the electronic scoreboard also failed temporarily. The games were interrupted due to "technical maintenance," the organizers announced via a message displayed on the TV screen. This caused brief confusion among the athletes.
Air guitar instead of sweeping
Two female curlers passed the time by imitating air guitar with their brooms. When the lights came back on after about five minutes, the spectators applauded – and the curling teams responded with laughter. The stadium in the winter sports resort was built in 1955 for the Winter Games the following year.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.